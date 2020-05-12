Asya dev eşek arısı İspanya’da bir can aldı

İspanya’da yaşanan olayda, 54 yaşındaki adam Asya dev eşek arısı tarafından kaşından sokulduktan sonra hayatını kaybetti. Talihsiz adam, sahibi olduğu arı kovanlarının yakınındaki bir yaban arısı kovanındaki devasa Asya eşekarısı tarafından kaşından sokuldu. Ölümcül olan bu arı ilk kez geçen hafta ABD’nin başkenti Washington’da görüldü.
Yaklaşık 5cm uzunluğuyla dünyanın en büyük eşekarısı olan bu tür, arı kolonilerini birkaç saat içinde yok etmesiyle biliniyor. New York Times’da yayınlanan bir rapora göre bu arılar Japonya’da yılda 50 kişinin ölümünden sorumlu. Uzmanlar ise, bu tür haberlerin halk arasında ulusal bir panik yaratarak böcek popülasyonlarında gereksiz hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Kaliforniya Üniversitesi’nde etnoloji profesörü olan Dr. Doug Yanega, bu tür haberler sonucunda milyonlarca yerli böceğin öleceğini söyleyerek, Çin, Kore ve Japonya gibi yerlerde insanların yüzlerce yıldır bu tür arılarla bir arada yaşadığını ve bu tür arıların insanlığın sonunu getirmeyeceğini söyledi.
Washington’da eşekarısının ilk kez görüldüğü 2 Mayıs tarihinden itibaren Tarım Bakanlığı tarafından bu arıların nasıl etkisiz hale getirileceği ile ilgili talimatlar yayınlanıyor. Yayınlanan uyarıda, ABD’de Washington’tan başka bir eyalette Asya eşekarısının olmadığı, bu arıları yakalamak için kurulan tuzakların yerel böcek popülasyona zarar vereceği ve Washington dışında yaşayanların bu tür arılar için kapan kurmamaları gerektiği yer alıyor.
Jeolojik araştırmalar, arılar hakkında duyulan kaygının altında, arıların ekosistemdeki rolü yatıyor. Çünkü arılar ABD’de yetiştirilen meyve, sebze ve fındığın yaklaşık %75’inin polenlerle yayılmasını sağlıyor.
Kimi böcek uzmanları ise şu an yaşanmakta olan katil eşekarısı paniğinin, 1970’de “katil arı” lakaplı bal arılarının Güney Amerika’dan kuzeye hareket ederken halkta yarattığı korkuyu anımsattığını söylüyor. Daha agresif bir tür olan bu arılar, çok nadir durumlarda insan ölümüne yol açmıştı.
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