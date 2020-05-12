Asya dev eşek arısı İspanya’da bir can aldı

İspanya’da yaşanan olayda, 54 yaşındaki adam Asya dev eşek arısı tarafından kaşından sokulduktan sonra hayatını kaybetti. Talihsiz adam, sahibi olduğu arı kovanlarının yakınındaki bir yaban arısı kovanındaki devasa Asya eşekarısı tarafından kaşından sokuldu. Ölümcül olan bu arı ilk kez geçen hafta ABD’nin başkenti Washington’da görüldü.

ARI KOLONİLERİNİ BİRKAÇ SAATTE YOK EDİYOR!

Yaklaşık 5cm uzunluğuyla dünyanın en büyük eşekarısı olan bu tür, arı kolonilerini birkaç saat içinde yok etmesiyle biliniyor. New York Times’da yayınlanan bir rapora göre bu arılar Japonya’da yılda 50 kişinin ölümünden sorumlu. Uzmanlar ise, bu tür haberlerin halk arasında ulusal bir panik yaratarak böcek popülasyonlarında gereksiz hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nde etnoloji profesörü olan Dr. Doug Yanega, bu tür haberler sonucunda milyonlarca yerli böceğin öleceğini söyleyerek, Çin, Kore ve Japonya gibi yerlerde insanların yüzlerce yıldır bu tür arılarla bir arada yaşadığını ve bu tür arıların insanlığın sonunu getirmeyeceğini söyledi.