Arıların, yuvalarına giren Asya Dev Eşek Arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu

Asya Dev Eşek Arısı olarak da bilinen katil eşek arısı genellikle Japonya’daki yağmur ormanlarında yaşıyor ancak son zamanlarda ABD’nin Washington şehrinde görülmeye başlandı. Eşek arıları 5.8 cm kadar büyüyebilir ve arılardan yaklaşık 7 kat daha güçlü bir zehre sahiptir. Eşek arılarının arı kovanlarını yok ettiği, ballarını yediği, arıların başlarını kestiği ve yavrularını beslemek için arıların göğüslerini parçaladıkları bilinmektedir. New York Times’a göre eşek arıları, arı popülasyonunu yok etmenin yanı sıra Japonya’da yılda yaklaşık 50 insanın ölümüne sebep olmaktadır.

ABD, katil eşek arısı akınının ve ülkenin arı popülasyonu için ne anlama geldiğine karar vermeye çalışırken, Twitter’daki bir kişi Buda, Arılar ve Dev Eşek Arısı Kraliçesi adlı bir belgeselden alınan, arıların birlikte bir eşek arısını öldürdükleri bir video paylaştı.

The way Japanese bees deal with murder hornets is just brutal but satisfying. pic.twitter.com/8zjUloVzPY