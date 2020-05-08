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Arıların, yuvalarına giren Asya Dev Eşek Arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

İnanılmaz görüntülerde arıların kovanlarına onları yemek için giren katil eşek arısını arıların nasıl öldürdüğü görülüyor.

Arıların, yuvalarına giren Asya Dev Eşek Arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu

Asya Dev Eşek Arısı olarak da bilinen katil eşek arısı genellikle Japonya’daki yağmur ormanlarında yaşıyor ancak son zamanlarda ABD’nin Washington şehrinde görülmeye başlandı. Eşek arıları 5.8 cm kadar büyüyebilir ve arılardan yaklaşık 7 kat daha güçlü bir zehre sahiptir. Eşek arılarının arı kovanlarını yok ettiği, ballarını yediği, arıların başlarını kestiği ve yavrularını beslemek için arıların göğüslerini parçaladıkları bilinmektedir. New York Times’a göre eşek arıları, arı popülasyonunu yok etmenin yanı sıra Japonya’da yılda yaklaşık 50 insanın ölümüne sebep olmaktadır.

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YÜZLERCE ARI SALDIRIYOR

ABD, katil eşek arısı akınının ve ülkenin arı popülasyonu için ne anlama geldiğine karar vermeye çalışırken, Twitter’daki bir kişi Buda, Arılar ve Dev Eşek Arısı Kraliçesi adlı bir belgeselden alınan, arıların birlikte bir eşek arısını öldürdükleri bir video paylaştı.

Videoda yüzlerce arının bir eşek arısının üzerine tırmandığı ve yüzeyini kapladığı görülüyor böylece arılarının titreşimleri nedeniyle aşırı ısınır ve sonunda canlı canlı kavrulur. Video viral oldu, paylaşıldığı andan beri binlerce retweet aldı ve cesur küçük arılar hakkında binlerce yorum yapıldı.

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UZMANLAR ENDİŞELİ

ABD’deki uzmanlar, eşek arılarının yerli arı popülasyonları üzerinde etkileri hakkında oldukça endişeli.
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı’nda çalışan Entomolog Chris Looney şunları söyledi: “Bu eşek arılarının yerleşmesini engellemek için tek fırsatımız. Bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde yapamazsak muhtemelen yapamayız.”

Entomolog Todd Murray ise “Eşek arılarının popülasyonları küçükken, insanlara bu eşek arılarını nasıl tanıyacaklarını öğretmemiz gerekiyor. Böylece şansımız varken onları yok edebilelim.” dedi.


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