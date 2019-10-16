Asya'nın en çılgın tapınakları!

Eleonora Costi, fotoğrafçılık sayesinde dünyayı sevmeye başladığını ve mümkün olduğunca çok yer keşfetmek istediğini belirten profesyonel bir fotoğrafçı ve içerik yaratıcısı.

Kendisini dijital bir göçebe olarak tanımlayan kadın, Asya gezisi sırasında en güzel ve en çılgın tapınakları arayıp buldu ve sıra dışı bir çekim yapmak için bir drone kullandı. Bu çalışmanın sonucunda Tayland'dan Tayvan'a, Çin'den Japonya'ya uzanan bir fotoğraf serisi ortaya çıktı. İşte o inanılmaz fotoğraflar...

1 Dragon Temple, Thailand

2 Dragon And Tiger Pagodas, Taiwan

3 Fish Temple, Thailand

4 Spring And Autumn Pavilions, Taiwan

5 Dragon And Tiger Pagodas, Taiwan

6 Leshan Giant Buddha, China

7 China

8 Confucian Temple, Taiwan

9 Batu Caves, Malaysia





