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Asya'nın en çılgın tapınakları!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Fotoğrafçı Eleonora Costi Asya gezisi sırasında tapınakların kuş bakışı fotoğraflarını çekti. Tayland'tan Tayvan'a Japonya'dan Çin'e işte o sıra dışı tapınakların fotoğrafları...

Asya'nın en çılgın tapınakları!

Eleonora Costi, fotoğrafçılık sayesinde dünyayı sevmeye başladığını ve mümkün olduğunca çok yer keşfetmek istediğini belirten profesyonel bir fotoğrafçı ve içerik yaratıcısı.

Kendisini dijital bir göçebe olarak tanımlayan kadın, Asya gezisi sırasında en güzel ve en çılgın tapınakları arayıp buldu ve sıra dışı bir çekim yapmak için bir drone kullandı. Bu çalışmanın sonucunda Tayland'dan Tayvan'a, Çin'den Japonya'ya uzanan bir fotoğraf serisi ortaya çıktı. İşte o inanılmaz fotoğraflar...

1 Dragon Temple, Thailand

1t

2 Dragon And Tiger Pagodas, Taiwan

2t

3 Fish Temple, Thailand

3t

4 Spring And Autumn Pavilions, Taiwan

4t

5 Dragon And Tiger Pagodas, Taiwan

5t

6 Leshan Giant Buddha, China

6t

7 China

7t

8 Confucian Temple, Taiwan

8t

9 Batu Caves, Malaysia

9t

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Anahtar Kelimeler:
Asya fotoğrafçı fotoğrafçılık japonya TAYLAND çin drone

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