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At arabası park etme kavgasında silahlar konuştu!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri bebek 4 kişi yaralandı.

At arabası park etme kavgasında silahlar konuştu!

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisinde iki aile arasında at arabasını park etme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Canan Bayduncu, Yaşar Demirel ile 1 yaşındaki A.B, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, Erdoğan K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy at arabası

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