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Ata Demirer'den karantina günleri paylaşımı: Evinde kal genco

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 02:34 | Son Güncelleme

Tüm dünya ve Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgınına önlem için Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına ünlü komedyen Ata Demirer de uydu. Günleri evinde geçiren Ata Demirer, Instagram hesabından 'Hayat Eve Sığar. Evinde kal genco' paylaşımı yaptı.

Ata Demirer'den karantina günleri paylaşımı: Evinde kal genco

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği "Hayat Eve Sığar" kampanyasına bir destek de Ata Demirer'den geldi.

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Evden dışarı çıkmayan Ata Demirer, günlerini spor yaparak ve yeni filminin senaryosunu yazarak geçiriyor.

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Evinde günlük yaptığı aktivitelerden fotoğraflar paylaşan Ata Demirer "Hayat eve sığar. Evinde kal genco" notunu yazdı.

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Ünlü komedyenin paylaşımları Instagram'da kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer, hayat eve sığar, koronavirüs,

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