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Ata Demirer'den 'Meme uçların belli oluyor' yorumuna cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Ata Demirer sosyal medya hesabından yeni başlayan haftaya ne kadar keyifli bir giriş yaptığını göstermek istedi, bir takipçisinden gelen yorum dikkat çekti.

Ata Demirer'den 'Meme uçların belli oluyor' yorumuna cevap

Yaz mevsimini teknesinde denizle içiçe geçiren Ata Demirer, denizden ayrıldığı zamanlarda konser maratonu ile ya da yeni bir film projesiyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Demirer bu defa yeni başlayan haftayla ilgili bir paylaşımda bulunmayı tercih etti.

Gönül verdiği Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinden galibiyetle çıkmasının mutluluğunu yaptığı paylaşımda gösteren Demirer, “Günaydın gencolar, yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım haftaya hayırlısı” yazdı.

atademirer-instagram

YORUMA YANIT VERDİ

Demirer’in bu paylaşım için seçtiği fotoğrafı yorumsuz bırakmayan bir takipçisi, “Abi meme uçların belli oluyor” yazdı. Bunu gören Ata Demirer ise bu ilginç paylaşıma kayıtsız kalmak yerine gülücük emojileri ile yanıt vermeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer, instagram,

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