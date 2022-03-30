Ata Demirer'den yeni film müjdesi: Bursa Bülbülü yola çıktı

Komedyen Ata Demirer, yeni projesine dair müjdeyi geçen yıl vermişti. Geçtiğimiz yıl çekimlerine başlanması beklenen Bursa Bülbülü Ata Demirer'in kaza geçirmesi ve yönetmen Hakan Algül'ün sağlık problemleri yaşaması ile ertelenmişti.
Ata Demirer, yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimlerine başladığını duyurdu. Ata Demirer, "Bursa Bülbülü yola çıktı" notuyla filmin oyuncuları ile bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Çekimleri Bursa'da gerçekleştirilecek filmin kadrosunda Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Özge Özacar, ve Cem Gelinoğlu yer alıyor.
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