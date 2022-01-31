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Ata Demirer Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

31.01.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı. Galatasaraylı komedyen Ata Demirer, Gomis transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ata Demirer Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yetkililerle görüşen başarılı futbolcu ikinci yılı opsiyonlu olmak üzere kendisine önerilen 1.5 senelik sözleşmeyi kabul ettiğini bildirdi. Galatasaraylı ünlü komedyen Ata Demirer, Bafetimbi Gomis transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Gomis'in yaşına vurgu yapan Demirer, yaşındaki Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var"

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Demirer'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"DEĞDİ Mİ FATİH HOCA'YI GÖNDERMEYE"

Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray yönetimini eleştiren bir paylaşımda da bulunmuştu. Demirer, “Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar. Herkesin kalbini kırdınız” tweetiyle Galatasaray'daki kötü gidişin faturasının Terim kesilmesinin gereksiz olduğunu belirtmişti.

GOMİS GALATASARAY'DA GOL KRALI OLDU

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.

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