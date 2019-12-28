Ata Demirer hastanelik oldu! Aşk ortaya çıktı

Cem Yılmaz’ın hastalık gerekçesiyle gösterisini ertelemesinin ardından Ata Demirer’den de benzer bir haber geldi.

Ünlü komedyen, geçen perşembe BKM’de sahneleyeceği “Ata Demirer Gazinosu” gösterisine rahatsızlandığı için çıkamadı. Hastanede tedavi gören Demirer, akşam saatlerinde evine girerken görüntülendi. Kardeşi Cenk Demirel'in yardımıyla yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Şimdi hastaneden geliyoruz. Müşahade altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemimi ve enfeksiyon, ikisi bir arada. Sesim de gitti ama iyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar" dedi.

Ata Demirer ile aşk yaşayıp ayrılan Alara Bozbey herkesi şaşırttı. Komedyeni hastanede yalnız bırakmayan Bozbey'in, Ata Demirer'in annesi Ayten Kaçar ile kol kola yürümesi dikkat çekti. Kaçar’ın Bozbey’i çok sevdiği, ayrılık sonrası da sevgilileri barıştırdığı söyleniyor. (gecce)





