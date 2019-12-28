MAGAZİN
  4. Ata Demirer hastanelik oldu! Aşk ortaya çıktı

Ata Demirer hastanelik oldu! Aşk ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Komedyen Ata Demirer’in, tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik olması, geçtiğimiz şubat ayında ayrıldığı Alara Bozbey’le barıştığını ortaya çıkardı.

Ata Demirer hastanelik oldu! Aşk ortaya çıktı

Cem Yılmaz’ın hastalık gerekçesiyle gösterisini ertelemesinin ardından Ata Demirer’den de benzer bir haber geldi.

Ünlü komedyen, geçen perşembe BKM’de sahneleyeceği “Ata Demirer Gazinosu” gösterisine rahatsızlandığı için çıkamadı. Hastanede tedavi gören Demirer, akşam saatlerinde evine girerken görüntülendi. Kardeşi Cenk Demirel'in yardımıyla yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Şimdi hastaneden geliyoruz. Müşahade altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemimi ve enfeksiyon, ikisi bir arada. Sesim de gitti ama iyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar" dedi.

ata-demirer-091803HI

Ata Demirer ile aşk yaşayıp ayrılan Alara Bozbey herkesi şaşırttı. Komedyeni hastanede yalnız bırakmayan Bozbey'in, Ata Demirer'in annesi Ayten Kaçar ile kol kola yürümesi dikkat çekti. Kaçar’ın Bozbey’i çok sevdiği, ayrılık sonrası da sevgilileri barıştırdığı söyleniyor. (gecce)

3

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Dünyaca ünlü Della Miles’ten yerli otomobil siparişiDünyaca ünlü Della Miles’ten yerli otomobil siparişi
Bursa'da Ceylan Ertem konseriBursa'da Ceylan Ertem konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Alara Bozbey

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Meclis olağanüstü toplanıyor

Meclis olağanüstü toplanıyor

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü Della Miles’ten yerli otomobil siparişi

Dünyaca ünlü Della Miles’ten yerli otomobil siparişi

Bursa'da Ceylan Ertem konseri

Bursa'da Ceylan Ertem konseri

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Akşam yemeğinde aşka geldiler

31 yaş genç eşle tatil keyfi

31 yaş genç eşle tatil keyfi

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yıl dileği

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yıl dileği

Hazer Amani'den Sıla ile evleneceğine dair iddialara kafa karıştıran cevap

Evlilik cevabı kafa karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.