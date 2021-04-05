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Ata Demirer kimdir? Ata Demirer kaç yaşında? Ata Demirer'in hayatı

05.04.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer bir dönem flaş boşanma kararı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ata Demirer oyuncu Özge Borak’la 2012 yılında hayatını birleştirmiş ve 2 sene sonra ani bir kararlar evliliklerini sonlandırmıştı. Bu olayla ilişkileri hakkında magazin dünyasında birçok yorum yapılmış ve ilişkilerinin neden bittiği konusu sıkça tartışılmıştı. Ata Demirer, senaristliği ve komedyenliğinin yanında yer aldığı sinema filmlerindeki başarılı oyunculuğu ile de dikkat çekmiştir.

Ata Demirer kimdir? Ata Demirer kaç yaşında? Ata Demirer'in hayatı

Ata Demirer’in en bilinen yapımları arasında yer alan “Eyvah Eyvah” ve “Hedefim Sensin” sinema filmlerinde Demet Akbağ ile başrol oynamıştır. Ata Demirer, filmlerin hem senaryosunu kaleme almış hem de filmde yer almıştır. Vizyona girdiği dönemde birçok izleyici tarafından beğeni ile karşılanan Eyvah Eyvah filmi için Ata Demirer daha sonra iki devam filmi daha çekmiştir.

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfeden Demirer, ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde okudu ardından lise son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi’ne geçti ve bu okuldan mezun oldu. Okul hayatında başarılı olamayan Demirer, abisinin desteğiyle gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazanmasıyla İstanbul’a taşındı.

ata demirer

Konservatuvar yılları süresince İstanbul’da müzisyenlik yapmayı sürdürdü. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği sayesinde bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı vesilesi ile1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun “Turkish Kovboylar” adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de Ata Demirer’dir.

ata demirer1

46 yaşındaki Ata Demirer, E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ’nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 senesinde Asos’ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilen Demirer, Dormen Tiyatrosu’nda “Komik Para” adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu “Ege Kumpanya” adlı gösteri orkestrası ile birlikte birçok yerde sahne aldı.

ata demirer7

Bu süreçte Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine daha çok ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür’e oyununun kaydını sundu ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında “Tek Kişilik Dev Kadro” adlı oyunu ile Leman Kültür’de sahne aldı.

avrupa yakası

Bu oyunu hemen hemen 1000 kez sahnede oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu da hazırladı. “Korsan TV” adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti çoğalan Demirer, daha sonra Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde yer aldı. “Kısık Ateşte 15 Dakika” filmi ile ilk başrolünü oynayan Demirer, birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınıp sevilmesi “Avrupa Yakası” adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı “Volkan” karakteri sayesinde oldu.

ata demirer demet akbağ

İki adet albümü de olan Ata Demirer, daha sonra “Hacıyatmaz” adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen “Osmanlı Cumhuriyeti” adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı. İzlenme rekorları kıran ‘Eyvah Eyvah’ serisinin ardından, merakla beklenen yeni filmi 2012 yılında Berlin Kaplanı ile seyircilerin karşısına çıktı. 2014 yılında ‘Eyvah Eyvah’ filminin üçüncüsünü de çekti. En son Hedefim Sensin adlı film ile izleyicilerin karşısına çıktı.

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Ata Demirer Demet Akbağ
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