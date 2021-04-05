Ata Demirer kimdir? Ata Demirer kaç yaşında? Ata Demirer'in hayatı

Ata Demirer’in en bilinen yapımları arasında yer alan “Eyvah Eyvah” ve “Hedefim Sensin” sinema filmlerinde Demet Akbağ ile başrol oynamıştır. Ata Demirer, filmlerin hem senaryosunu kaleme almış hem de filmde yer almıştır. Vizyona girdiği dönemde birçok izleyici tarafından beğeni ile karşılanan Eyvah Eyvah filmi için Ata Demirer daha sonra iki devam filmi daha çekmiştir.

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfeden Demirer, ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde okudu ardından lise son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi’ne geçti ve bu okuldan mezun oldu. Okul hayatında başarılı olamayan Demirer, abisinin desteğiyle gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazanmasıyla İstanbul’a taşındı.

Konservatuvar yılları süresince İstanbul’da müzisyenlik yapmayı sürdürdü. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği sayesinde bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı vesilesi ile1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun “Turkish Kovboylar” adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de Ata Demirer’dir.