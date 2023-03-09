Atak eş anlamlısı nedir? Atağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Atak sözcüğü günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kelimeler arasındadır. Bu sözcük kelime kökeni açısından hem Türkçe ve Fransızcadır. Bu bağlamda atak kelimesi sesteştir. Türkçe olarak isim hâliyle atılım manasını taşır. Fransızca olarak “attaque” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün manaları şu şekildedir:

(Sıfat) Düşünmeden her işe her şeye atılan

(Sıfat) Hareketli veya çevik

(Sıfat) Geveze, çok konuşkan

(İsim) Aniden başlayan hastalık krizi

(isim) Atılım

(İsim) Hücum, saldırı, hamle, akın

(isim-Spor) Sporda gol atmak ya da sayı kazanmak niyetiyle yapılan akın, ofans

Ayrıca atak kelimesinin içerisinde geçtiği “kontratak", "panikatak” gibi birleşik sözcükler ve "atak yapmak” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Atak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Atak sözcüğü cümle içerisinde genellikle sıfat ya da isim görevini üstlenir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Atak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutabilmektedir. Anlam yönünden benzer, yazım ve okunuş açısından farklı olan kelimeler anlamdaş yani eş anlamlı olarak tabir edilir. Atak kelimesi anlamdaş karşılığı bulunan bir kelimedir. Atak eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Bu bağlamda atak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Atılım

Hamle

Ofans

Yukarıda yer alan kelimeler, atak sözcüğü ile aynı manayı taşır. Bu yüzden cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Atılım, hamle ve ofans sözcükleri, atak kelimesi yerine cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede anlam bozulması yaşanmaz.

Atağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime bakımından zengin olan Türkçemizde pek çok sözcüğün anlamdaşı vardır. Atak sözcüğü de bunlardan biridir. Atağın eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: