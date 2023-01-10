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Kibir eş anlamlısı nedir? Kibir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

10.01.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kibir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olan yabancı kökenli bir kelimedir. İnsanların belirli bir özelliğini göstermek için kullanılan kibir kelimesi dilimizde tek bir temel anlama sahiptir. Kibir kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan isim türündeki bir sözcüktür. Kibir kelimesiyle aynı anlama gelen farklı kelimeler de vardır. Arapçadan dilimize geçen kibir kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kibir eş anlamlısı nedir? Kibir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski bir sözcüktür. İsim türündeki bu sözcük "gurur, büyüklenme" anlamına gelir. Kibir, kendini başkalarından üstün görmek ve dolayısıyla diğerlerini kendinde daha aşağı görmek anlamında kullanılır. Kibir kelimesi kendi başına bir isimdir ancak çeşitli eklerle sıfat olarak kullanılabilir. Sıfat olarak kullanımında genellikle kibirli kelimesi kullanılır ve bu kelime bir kişinin kibir sahibi olduğu anlamına gelir. Kibir kelimesi uzak geçmişte dilimize geçmesine rağmen anlam genişlemesi yaşamamış ve farklı anlamlarda kullanılmamıştır. Temel anlamındaki kullanımıyla dile yerleşen kibir kelimesi hem yazı hem de konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır.

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Kibir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kibir kelimesi kendini başkalarından üstün görmek anlamı dışında başka bir temel, mecaz veya yan anlamı olmayan bir sözcüktür. Kibir sözcüğünün anlamı çeşitlenmediği için eş anlamlı veya yakın anlamlı sözcükleri de sınırlıdır. Kibir eş anlamlısı kelime olarak genellikle gurur kelimesi kullanılır. Kibrin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Benlik
  • Böbür
  • Burun
  • Büyüklenme
  • Gurur

Kibir kelimesinin eş anlamı olarak bilinen bu sözcükler genellikle büyüklenme, kendini beğenme, kendini büyük gösterme gibi anlamlara gelir.

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Kibrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibir kelimesi her ne kadar yaygın bir kullanıma sahip olsa da anlamı çeşitlenmemiştir. Kendini başkalarından üstün görmek anlamındaki kibir sözcüğü, ifade ettiği tek anlama rağmen pek çok eş anlamlı ve yakın anlamlı karşılıklara sahiptir. Kibir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Büyüklenmek aslında gerçekle insanın arasına güçlü bir engel koyar, bu kişi hayalî bir dünyadadır ve gerçekleri göremez.
  • Fazla gurur insanın yolunu kaybetmesine neden olabilir.
  • Odasına girdiğimizde yüzündeki ifadeden kendisine üstünlük böbürü kurduğu belli oluyordu.
  • Burnundan yanına varmak o kadar zor ki kimse artık onunla arkadaşlık etmiyor.
  • Tamam, ben başarılarını inkâr etmiyorum ancak insan kral dahi olsa bu kadar büyüklenmemeli yahu!
  • Sana büyüklük taslamasına dayanamıyorum.
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