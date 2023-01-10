Kibir eş anlamlısı nedir? Kibir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski bir sözcüktür. İsim türündeki bu sözcük "gurur, büyüklenme" anlamına gelir. Kibir, kendini başkalarından üstün görmek ve dolayısıyla diğerlerini kendinde daha aşağı görmek anlamında kullanılır. Kibir kelimesi kendi başına bir isimdir ancak çeşitli eklerle sıfat olarak kullanılabilir. Sıfat olarak kullanımında genellikle kibirli kelimesi kullanılır ve bu kelime bir kişinin kibir sahibi olduğu anlamına gelir. Kibir kelimesi uzak geçmişte dilimize geçmesine rağmen anlam genişlemesi yaşamamış ve farklı anlamlarda kullanılmamıştır. Temel anlamındaki kullanımıyla dile yerleşen kibir kelimesi hem yazı hem de konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kibir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kibir kelimesi kendini başkalarından üstün görmek anlamı dışında başka bir temel, mecaz veya yan anlamı olmayan bir sözcüktür. Kibir sözcüğünün anlamı çeşitlenmediği için eş anlamlı veya yakın anlamlı sözcükleri de sınırlıdır. Kibir eş anlamlısı kelime olarak genellikle gurur kelimesi kullanılır. Kibrin eş anlamlısı olan sözcükler:

Benlik

Böbür

Burun

Büyüklenme

Gurur

Kibir kelimesinin eş anlamı olarak bilinen bu sözcükler genellikle büyüklenme, kendini beğenme, kendini büyük gösterme gibi anlamlara gelir.

Kibrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibir kelimesi her ne kadar yaygın bir kullanıma sahip olsa da anlamı çeşitlenmemiştir. Kendini başkalarından üstün görmek anlamındaki kibir sözcüğü, ifade ettiği tek anlama rağmen pek çok eş anlamlı ve yakın anlamlı karşılıklara sahiptir. Kibir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile örnek cümleler vermek gerekirse: