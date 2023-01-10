Kibirli eş anlamlısı nedir? Kibirli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibirli sözcüğü "kibir" kökünden gelmekte ve bu isimden türeyerek sıfat görevini almaktadır. Sıfat görevinde kullanılan kibirli kelimesi, kibir sahibi insanlar tarafından kullanılan, kişinin karakter özelliğini tanımlayan bir kelimedir. Arapça kökenli olan kibir sözcüğünden gelen kibirli, büyüklenen, büyüklük taslayan insan anlamını karşılar. Kibirli kelimesi kendini diğer insanlardan üstün gören kişiler için kullanılır.

Kibirli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kibirli sözcüğü bir kişinin kendini diğerlerinden daha iyi, başarılı veya değerli görmesi anlamına gelir. Kibirli kelimesinin kullanılan başka bir anlamı yoktur. Yabancı kökenli eski bir sözcük olan kibirli kelimesi hâlâ tek bir anlamda kullanılsa da bu anlamı karşılayan başka sözcükler de bulunur. Kelime bakımından zengin olan Türkçede aynı anlama gelen kelimeler eş anlamlı olarak anılmaktadır. Kibirli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Gururlu

Mağrur

Kibirli eş anlamlısı olarak mağrur ve gururlu kelimeleri, kibirliyle aynı anlamı taşır. Mağrur ve gururlu kelimeleri kibirli anlamını doğrudan içermektedir.

Kibirlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibirli kelimesi mağrur ve gururlu kelimeleri ile aynı anlama gelmektedir. Kibirli eş anlamlısı kelimeler cümle içerisinde kibirlinin yerine kullanılabilirler. Kibirli eş anlamlısı olan bu kelimelerle cümle oluşturulursa kelimelerin yerine kibirli sözcüğü getirildiğinde cümle anlamında bir değişme olmaz. Kibirlinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Yeni mevkisini öyle bir sahiplenmiş ki hemen mağrur bir hâle girmiş.

Senin mağrur sözlerine artık tahammül edemiyorum, ağzından çıkanlara dikkat et artık.

Gururlu ifadesi çok uzaklardan seziliyor, onun bu görünüşü nedeniyle kimse yanına yaklaşamıyordu.

Sen böyle mağrur mağrur gezersen tabii kimse seninle samimi bir ilişki kuramaz.

Annemle babamın arasındaki en büyük sorun annemin aşırı gururlu davranışlarıydı.

Yurt dışında birkaç yıl yaşadı ve yabancı dil öğrendi ancak bunu sürekli dile getirip gururlu şekilde konuşuyor.

Kibirli kelimesi yapım eki almış bir sözcüktür ve eş anlamlı kelimeleri de buna benzer yapım ekleri alarak çeşitlenebilir. Bu nedenle kibirli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde kullanıldıklarında farklı görünebilirler. Bu kelimeler anlamlarında bir değişme olmadıkça kibirli sözcüğünün anlamını karşılamaya devam ederler.