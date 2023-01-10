Kibar eş anlamlısı nedir? Kibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibar kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerden biridir. Yabancı kökenli olan bu sözcük dilimizde isim veya sıfat olarak kullanılabilir. Birbirine uzak gibi görünen farklı anlamları olan kibar sözcüğü çok eski zamanlarda dilimize geçse de günümüzde hâlâ sık sık kullanılır. Kibar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Davranış, düşünce ve duygu bakımından ince, nazik olan kimse

Soylu, köklü kişi ya da aile

Büyükler, ulular

Kibar kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş bu anlamları kibar kelimesinin isim veya sıfat hâlindeki kullanımlarıdır. Halk arasında yaygın olarak bilinen anlamı, davranış, düşünce ve duygu açısından nazik olan kimsedir. Bu anlamıyla sıfat olarak kullanılan kibar kelimesi, kişilerin özelliklerini vurgulamak için kullanılır.

Kibar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kibar kelimesi dilimizdeki pek çok yabancı kökenli sözcük gibi Arapçadan Türkçeye geçmiş, farklı anlamlarda kullanılarak günlük dile yerleşmiş bir kelimedir. Kibar kelimesi yaygın olarak bilinen anlamlara geldiği gibi pek kullanılmayan anlama da sahiptir. Kibarın sahip olduğu anlamlara yönelik eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler kullanmak mümkündür. Kibar kelimesinin farklı anlamlarına yönelik eş anlamlı veya yakın anlamlı kelime karşılıkları vardır. Kibar eş anlamlısı olarak genellikle "efendi" kelimesi kullanılır. Kibar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Efendi

Kostak

Lütufkâr

Rikkatli

Kibarın eş anlamlısı olarak kullanılan "zarif" ve "ince" kelimeleri aslında tam olarak kibar kelimesini karşılamadığı için kibarın eş anlamlısı değildir. Bunun yanı sıra nazik kelimesi de kibar eş anlamlısı olarak kullanılır ancak nazik kelimesi kibar sözcüğünün anlamını tam olarak karşılamaz. Nazik kelimesi, başkalarına karşı saygılı olan kimse demektir. Kibar kelimesi anlam olarak nazik olmayı da içerir. Kibar kelimesi nazik sözcüğüne göre daha çok yönlü bir anlam içerir ve daha kapsayıcıdır.

Kibarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibar kelimesi günlük hayatta yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri olduğu için, kibar kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çok kolay bir şekilde cümle kurulabilir. Kibarın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: