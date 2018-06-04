Atakan ile eşinin videosu tartışma yarattı! Doğuma günler kala ringe çıktı

Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Serap Korkmaz, eşi ile ringe çıktı.
O anların videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Atakan Arslan da aynı videoyu "Eğitim anne karnında başlar... Denemeyin!" notu ile sayfasında yayınladı...
İşte o paylaşıma gelen yorumlardan bazıları...
Ay içim gitti. Bebeğe bir şey olacak yapma şöyle hareketler. (mrdezybk)
Gerçekten hamile mi diye düşünmedim değil hani (aaysyrgn)
Allah korusun! (ebru_silali23)
Bu hareketler tehlikeli değil mi? (dilitatl)
Aaa! Hiç olacak iş değil... Çok tehlikeli, büyük cesaret. Yapmamalısınız kesinlikle! (778esra)
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