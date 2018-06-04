MAGAZİN

Atakan ile eşinin videosu tartışma yarattı! Doğuma günler kala ringe çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Milli boksör Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çift, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları video ile tartışma yarattı.

Atakan ile eşinin videosu tartışma yarattı! Doğuma günler kala ringe çıktı

Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Serap Korkmaz, eşi ile ringe çıktı.

O anların videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Atakan Arslan da aynı videoyu "Eğitim anne karnında başlar... Denemeyin!" notu ile sayfasında yayınladı...

İşte o paylaşıma gelen yorumlardan bazıları...

  • Ay içim gitti. Bebeğe bir şey olacak yapma şöyle hareketler. (mrdezybk)

  • Gerçekten hamile mi diye düşünmedim değil hani (aaysyrgn)

  • Allah korusun! (ebru_silali23)

  • Bu hareketler tehlikeli değil mi? (dilitatl)

  • Aaa! Hiç olacak iş değil... Çok tehlikeli, büyük cesaret. Yapmamalısınız kesinlikle! (778esra)

  • Allah korusun. Aksilik çıkar, üzülürsünüz...Daha hafif sporlar yapsa daha iyi olmaz mı? (zehraaaaayyy)
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Anahtar Kelimeler:
Avatar Atakan Çağan Atakan Arslan Serap Korkmaz

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