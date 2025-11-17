Atama bekleyen öğretmenler kaçırmayın: Tercih başvuruları bugün başladı! Atama tören tarihi...

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. E-Devlet şifresiyle elektronik ortamda yapılacak başvurular, 21 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

BRANŞ KONTENJANLARI VE SINAV SÜRECİ TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, branş bazında kontenjan dağılımlarını 18 Nisan'da açıklamıştı. Ardından 23 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde sözlü sınavlar gerçekleştirildi. Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si esas alınarak hesaplandı ve 29 Ağustos tarihinde ilan edildi.

TERCİHLER İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Şimdi sıra, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihlerine geldi. Tercihler 21 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

ATAMALAR HANGİ GÜN YAPILACAK?

Atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek. Atanan öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.