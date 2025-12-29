Valilikler peş peşe açıkladı: Okullar tatil mi? 30 Aralık Salı kar tatili olan il ve ilçeler

Yurdu etkisi altında alan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi. İşte yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen iller...

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme riskinin artacağının öngörüldüğü belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi. Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Paylaşımda, sürücülere de kış lastiği kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve yapılan uyarılara azami dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

MARDİN

Mardin'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İl genelinde kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

KARABÜK

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak bugün eğitime ara verilmişti.

BATMAN

Batman'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason ilçeleri ile taşımalı eğitimin yapıldığı il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmişti.

BOLU

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır