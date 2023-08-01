Atatürk dizisi bakın nerede yayınlanacak! Tarih belli oldu, kanal değişti!

Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisi heyecanla bekleniliyor. Yayınlanan tanıtımı büyük ses getiren dizinin Disney Plus'ta yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak kanalın değiştirildiği bildirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus’ta yayınlanması planlanan dizi içerik strarejisi gereği 85 milyonun izlemesi için kanal değiştirdi ve mülkiyet haklarının sahibi olan platformun şirketi FOX’a alındı. Atatürk dizisi 29 Ekim’de “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla FOX’ta yani açık kanalda ücretsiz yayınlanacak.

Dev bütçeli dizi Fox ekranlarında ücretsiz olarak izlenebilecek. Filmin daha sonra yapımcısı Sane Ayar tarafından hazırlanacak özel montajlı yenilenmiş hali iki bölüm halinde sinemalarda yayınlanacak. Film böylece tüm dünya sinemalarında izlenebilecek.



