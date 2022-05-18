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Atatürk Kültür Merkezi' nin opera salonu görkemli bir galayla açıldı!

18.05.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) dijital dönüşüm ve teknoloji deneyimini kültür sanat alanına da taşıdı. Türkiye’de ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı gecede; 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Tüm mekânı çepeçevre saran gösteri, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı.

Atatürk Kültür Merkezi' nin opera salonu görkemli bir galayla açıldı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın ev sahipliğinde düzenlenen gala gecesi, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın özel performansına sahne oldu.

Galanın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şu değerlendirmede bulundu; “Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen, bir ‘şehir mıknatısı’ gibi günün her saatinde yaşayan Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 7 yıl sürecek bu uzun soluklu desteğimiz ile yüksek teknoloji alanındaki birikimimizi millî kültürümüzün hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirme sorumluluğuyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme ve temas ettiği herkesi değerli hissettirme yaklaşımını benimsiyoruz. Bu önemli yapıdaki teknoloji desteğimizin yanında özellikle görme ve işitme engellilerin hayatı kolaylaştıracak uygulamalarımızı entegre ettiğimiz AKM’nin, her yaştan ve her kesimden insanın keyif alacağı bir merkez olması için çalışıyoruz.”

İSTANBUL SENFONİ ORKESTRASI'NDAN ÖZEL PERFORMANS

İstanbul Senfoni Orkestrası’nın Türk Telekom Özel Performansı’nda sanatseverler, 12 parçadan oluşan repertuarı beğeniyle dinledi. Şef Hasan Tura’nın yönettiği orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti. Fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için tasarlanan Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konser izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA

Gala öncesi ve orkestra performansı sırasında, salonun tamamına yansıtılan, yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi de geceye damga vurdu. Türkiye’de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken, 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından Türk Telekom Opera Salonu’nun ikonik mimarisinde gerçekleştirilen senfoniye eşlik eden dijital şov, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. Sahne sanatları ile dijital dünyayı bir araya getiren gösteri; orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikâyelerinden esinlenerek hazırlandı.

Görkmli galaya iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de katıldı.

Alişan

Reşit Berker Enhoş

Seda-Yılmaz Vural

Kenan İmirzalıoğlu (1)

Tümer Metin

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