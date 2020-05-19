YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. "Atatürk" temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı

"Atatürk" temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

"Atatürk" temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te her yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kütüphanede düzenlenen "Atatürk" temalı kitap sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan gençlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Semih Kaya, her yıl 19 Mayıs'ta düzenlenen sergiyi sosyal medyaya taşıdı.

Atatürk'ün kaleme aldığı, okuduğu ve hakkında yazılan kitapların yer aldığı serginin videosu, her iki kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, her zaman gençlerin yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İl Halk Kütüphanemizde bulunan Atatürk bölümündeki yaklaşık 2 bin kitapla her yıl sergi açarak gençlere ulaşıyorduk. Bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamında gençlerimiz evlerinde bulunuyor, kütüphaneler de okuyucuya kapalı. Biz de buraya gelemeyen gençlere ulaşmak ve daha fazla gencimize dokunabilmek amacıyla sosyal medyadan böyle bir program yapalım istedik."

Ülke genelinde kutlamaların sosyal medya aracılığıyla sürdürüldüğünü kaydeden Özdemir, "Sosyal medyadan iyi bir dönüş aldık, gençlerimizle bu haftayı dolu dolu geçirmek için çalışıyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı? Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı?
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Gençlik gününde gençliğe büyük müjde

Gençlik gününde gençliğe büyük müjde

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Burdur Valisi: "Bayram öncesi gelenler karantinaya alınacak"

Burdur Valisi: "Bayram öncesi gelenler karantinaya alınacak"

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:34
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bilecik’te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

Bilecik’te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Tarihi Cami Yanındaki Virane Ev

Tarihi Cami Yanındaki Virane Ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.