Atatürk'ün Anzak annelerine mektubunu bir de böyle okuyun

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine yazıdığı mektup bir kez daha hatırlandı. Mektup, Yeni Zelanda'da yaşanan katliamın ardından daha farklı bir anlam kazandı. Dünyanın tarihini değiştiren Çanakkale Savaşı’nda, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan Anzak ordusuyla göğüs göğüse çarpışan Mehmetçik’e Atatürk komutanlık etmişti.
Savaşın sona ermesiyle Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye topraklarına gömülen Anzak askerlerinin annelerine 1934’te şu mektubu yazmıştı:
"Bu memleketin toprakları üstünde
Kanlarını döken kahramanlar!
Burada dost bir vatanın toprağındasınız
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz
Sizler Mehmetçiklerle yan yana
Koyun koyunasınız
Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar!
Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız
Bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler
Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır
Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra
Artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1934"
ATATÜRK'ÜN MESAJI İLHAM VERİYOR
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