Atatürk'ün Anzak annelerine mektubunu bir de böyle okuyun

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine yazıdığı mektup bir kez daha hatırlandı. Mektup, Yeni Zelanda'da yaşanan katliamın ardından daha farklı bir anlam kazandı. Dünyanın tarihini değiştiren Çanakkale Savaşı’nda, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan Anzak ordusuyla göğüs göğüse çarpışan Mehmetçik’e Atatürk komutanlık etmişti.

Savaşın sona ermesiyle Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye topraklarına gömülen Anzak askerlerinin annelerine 1934’te şu mektubu yazmıştı:

"Bu memleketin toprakları üstünde

Kanlarını döken kahramanlar!

Burada dost bir vatanın toprağındasınız

Huzur ve sükun içinde uyuyunuz

Sizler Mehmetçiklerle yan yana

Koyun koyunasınız

Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar!

Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız

Bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler

Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır

Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra

Artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.

Mustafa Kemal Atatürk, 1934"

ATATÜRK'ÜN MESAJI İLHAM VERİYOR



Atatürk’ün, Türkiye’yi işgale gelen askerlere karşı kullandığı özenli üslubu ise, dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm insanların barış içinde yaşamasına ilham veriyor.



