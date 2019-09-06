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Atatürk'ün denize girerken renklendirilmiş görüntüleri!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

17 Haziran 1937'de Florya Atatürk Deniz Köşkü'nde kaydedilen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri, ileri tekniklerle ilk kez renklendirildi.

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile beraber denize girdiği görüntülerin renklendirilmiş hali sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"Ataturk Video" sayfasının renklendirdiği görüntüler, sosyal medyada çok konuşulurken, defalarca kez de paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
atatürk florya renklendirilmiş görüntü Mustafa Kemal deniz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Her halinde asalet var Atam.. Gel gör ki senin kurduğun Cumhuriyete ihanet edenler var fakat biz daima senin izinde gitmeye devam edeceğiz..
biz hep renkli görüyoruz onu zaten. hiçbir zaman solmayacak
atam atam sen kalk ben yatam . atama bak be floryanın denizi lağıma dönmeden önce...
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