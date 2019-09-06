Atatürk'ün denize girerken renklendirilmiş görüntüleri!

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile beraber denize girdiği görüntülerin renklendirilmiş hali sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"Ataturk Video" sayfasının renklendirdiği görüntüler, sosyal medyada çok konuşulurken, defalarca kez de paylaşıldı.



