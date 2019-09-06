Atatürk'ün denize girerken renklendirilmiş görüntüleri!

Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn manevi k\u0131z\u0131 \u00dclk\u00fc Adatepe ile beraber denize girdi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin renklendirilmi\u015f hali sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7ekti.\n"Ataturk Video" sayfas\u0131n\u0131n renklendirdi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fulurken, defalarca kez de payla\u015f\u0131ld\u0131.\nPARTNERTa\u015f\u0131 topra\u011f\u0131 alt\u0131n \u0130stanbul'un ismi bak\u0131n nereden geliyor!Soyunma odas\u0131nda \u015foke eden olay kamerada!\u015ea\u015fk\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! \u00c7ocuk burada uyudu
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