Atatürk'ün emanetlerinin siteden kaldırılmasıyla ilgili TDK'dan açıklama

Kurumumuzun genel ağ sayfası (tdk.gov.tr) yenilenmiş ve sözlük veri tabanları ayrı bir sayfaya (sozluk.gov.tr) taşınmıştır. Genel ağ sayfamızda daha önce yer alan içeriklerin büyük bir bölümü, yeni sayfaya geçiş sırasında uyumlu hâle getirmek ve geliştirmek için geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Haberlerde anılmamış olmakla beraber genel ağ sayfamızdan yalnızca sözlüklerimiz ve bahsi geçen içerikler değil diğer bazı uygulamalar da geçici olarak kaldırılmıştır. Sayfamızın geliştirme, iyileştirme ve yenileme çalışmaları devam etmektedir.

“Bugün bazı gazetelerde “TDK, kurucusu Atatürk'ü ve emanetlerini sildi.” ve “TDK, Atatürk ve emanetlerini sitesinden kaldırdı.” başlıklı haberler yayımlanmıştır.

Söz konusu bölümlerin kaldırılmasının basına yansımasının ardından eleştirilerin hedefi olan TDK, sitede bir güncelleme yapıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) internet sitesinde yer alan “Atatürk’ün Vasiyeti, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe, Nutuk Veri Tabanı ve Kaşgarlı Mahmud” bölümlerinin kaldırılması sonrası gelen tepkiler ve çıkan haberler üzerine kurumdan açıklama yapıldı.

Haberlerde belirtilen “Kâşgarlı Mahmud” ve “Nutuk Veri Tabanı” uygulamaları kısa süre içerisinde sayfamızda yeni görünümüyle kullanıma sunulacaktır. “Atatürk'ün Vasiyeti” ile “İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe” bölümleri ise Atatürk ile ilgili özel bir sayfa hazırlığı yapıldığı için kaldırılmış olup bu sayfa hazırlandığında daha fazla bilgi ve belgeyle birlikte tekrar yayımlanacaktır.

Kurumumuzu hedef alan bu tür haberleri kınıyor; Türk Dil Kurumunun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam eden bir bilim kurumu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

