Mynet Trend

Atatürk'ün emanetlerinin siteden kaldırılmasıyla ilgili TDK'dan açıklama

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi internet sitesi anasayfasında bulunan Atatürk'ün Vasiyeti ve Nutuk Veritabanı gibi bölümlerin kaldırıldığı basına yansımıştı. Gelen tepkiler üzerine kurumdan açıklama yapıldı.

Atatürk'ün emanetlerinin siteden kaldırılmasıyla ilgili TDK'dan açıklama

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) internet sitesinde yer alan “Atatürk’ün Vasiyeti, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe, Nutuk Veri Tabanı ve Kaşgarlı Mahmud” bölümlerinin kaldırılması sonrası gelen tepkiler ve çıkan haberler üzerine kurumdan açıklama yapıldı.

Söz konusu bölümlerin kaldırılmasının basına yansımasının ardından eleştirilerin hedefi olan TDK, sitede bir güncelleme yapıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Akşam saatlerinde kurumdan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bugün bazı gazetelerde “TDK, kurucusu Atatürk'ü ve emanetlerini sildi.” ve “TDK, Atatürk ve emanetlerini sitesinden kaldırdı.” başlıklı haberler yayımlanmıştır.

Kurumumuzun genel ağ sayfası (tdk.gov.tr) yenilenmiş ve sözlük veri tabanları ayrı bir sayfaya (sozluk.gov.tr) taşınmıştır. Genel ağ sayfamızda daha önce yer alan içeriklerin büyük bir bölümü, yeni sayfaya geçiş sırasında uyumlu hâle getirmek ve geliştirmek için geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Haberlerde anılmamış olmakla beraber genel ağ sayfamızdan yalnızca sözlüklerimiz ve bahsi geçen içerikler değil diğer bazı uygulamalar da geçici olarak kaldırılmıştır. Sayfamızın geliştirme, iyileştirme ve yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Haberlerde belirtilen “Kâşgarlı Mahmud” ve “Nutuk Veri Tabanı” uygulamaları kısa süre içerisinde sayfamızda yeni görünümüyle kullanıma sunulacaktır. “Atatürk'ün Vasiyeti” ile “İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe” bölümleri ise Atatürk ile ilgili özel bir sayfa hazırlığı yapıldığı için kaldırılmış olup bu sayfa hazırlandığında daha fazla bilgi ve belgeyle birlikte tekrar yayımlanacaktır.

Kurumumuzu hedef alan bu tür haberleri kınıyor; Türk Dil Kurumunun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam eden bir bilim kurumu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
80 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi, başarılı olamayınca...80 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi, başarılı olamayınca...
Baraj suyu çekilince ortaya çıktıBaraj suyu çekilince ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tdk atatürk

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Efsane dizi ekrana böyle geri dönüyor!

Efsane dizi ekrana böyle geri dönüyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi, başarılı olamayınca darp etti!

80 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi, başarılı olamayınca...

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Pusu kurup eşini öldürmüştü! Katil koca kendin böyle savundu

Eşini öldürmüştü! 'Ben yuvamı kurdum sen de kur deyince...'

Bursa'da korkunç olay! 6 aylık evli genç kadın balkondan atladı

Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı

Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Kazdağları'nda orman yangını! Hemen müdahale edildi

Kazdağları'nda orman yangını! Hemen müdahale edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.