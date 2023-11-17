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ATEŞ KUŞLARI 31. BÖLÜM FULL İZLE! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı

17.11.2023 18:42 | Son Güncelleme:
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Ateş Kuşları 31. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın ve başrolde olduğu ATV'nin ilgiyle izlenen dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Kara'ya böbreğini veren Ali sayesinde Kara ile Ateş Kuşları arasında buzlar erimişti. Yayınlanan fragmana göre Gülayşe Barbaros ile barışıyor . Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları 31.bölüm izle ekranı...

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Ali Önsöz ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe ve Barbaros'un neler yaşayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Beş sokak çocuğunun zorlu hayatının anlatıldığı Ateş Kuşları dizisi 31. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 31. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ateş Kuşları her hafta cuma günü ekrana geliyor. ATV'nin sevilen ve konusuyla ilgi çeken dizisi Ateş Kuşları her cuma saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Sokak çocuklarının hikayesini anlatan dizi Ateş Kuşları 31. bölüm ile bu akşam ekranda olacak.

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ATEŞ KUŞLARI 31. BÖLÜM FULL İZLE!

Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşindedir. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibidir. Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor. Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlıdır. Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi? Ali'nin kimliğine kavuşması gecikse de Ali evliliği çok ertelememeye kararlı olduğundan Kara ve Sare, Mercan'ın ailesinin peşine düşerler. Ancak Mercan'ın annesi de babası da ölüyken kimliğine nasıl ulaşacaklar?

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ATEŞ KUŞLARI 30. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır. Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır. Artık Çatal tehlike arz etmediği için Barbaros soluğu emniyette alır ve rozetini geri ister. Çünkü artık yeni bir hedefi var: Ateş Kuşlarının köklerini bulmak! Peki, polisliğe geri dönebilecek mi? İnsanın canını en çok sevdiği yakar ama sevdiğinden uzak kalmak daha da burkar yüreğini... Gülayşe daha fazla karşı koyamaz ve canından fazla sevdiği Ateş Kuşları'nı affeder. Ancak 25 yıl sonraki 6 Köksüz'ün büyük kavuşması Mercan'ın tutuklanmasıyla bölünür.
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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kardeşlerim
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennetin Gözyaşları

Günün Magazin olayları


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