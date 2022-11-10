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Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Ateş Kuşları tanıtımıyla dikkat çekti!

10.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisi, ATV ekranlarında yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin çekim mekanı ve konusunun uyarlama olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? İşte merak edilenler...

Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Ateş Kuşları tanıtımıyla dikkat çekti!

Ateş Kuşları dizisi ekranların yeni yapımlarından biri. Reyting rekortmeni olmaya aday yeni dizi hakkında detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? İşte merak edilenler...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizisinin nerede çekildiği ve hikayesinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Ateş Kuşları tanıtımıyla dikkat çekti!

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

Ateş Kuşları dizisinin oyuncu kadrosunda, Başak Gümülcinelioğlu (Turna), Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Efekan Can gibi isimler yer alacak.

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