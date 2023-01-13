Ateş Kuşları uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ateş Kuşları'ndan Otizm farkındalığı!

Ateş Kuşları dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Atv'de ilk bölümü ile ekrana gelen dizi izleyicileri oldukça etkiledi. Dizinin dikkat çeken konularından biri de hikayesi anlatılan beş çocuktan birinin Otizmli olması. İzleyiciler tarafından farkındalık için takdir edilen dizinin uyarlama mı gerçek mi olduğu da merak edilen bir diğer konu oldu. Hikayesiyle kendinden bahsettireceğe benzeyen Ateş Kuşları ilk günden izleyiciyi yakalamayı başardı. Peki Ateş Kuşları uyarlama mı yoksa gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

ATEŞ KUŞLARI UYARLAMA MI GERÇEK Mİ?

Ateş Kuşları konusu itibariyle oldukça dikkat çekti. Sokakta büyüyen beş çocuğun hayata karşı savaşını konu alan Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı merak ediliyor.

Ateş Kuşları uyarlama bir dizi değil. Gerçek bir hikayeye dayanan dizi herhangi bir ülkeden uyarlama değildir. Özgün olarak kaleme alınan dizinin hikayesi tamamen yerlidir.

OTİZM FARKINDALIĞI YARATTI

Ateş Kuşları dizisinde baş karakterlerden biri Otizmli. İlayda Alişan'ın hayat verdiği karakter farkındalık anlamında ilgi çekiyor.

Özel çocukların hayatını da ekrana taşıyan bir yapım olan Ateş Kuşları oldukça ilgi çekecek gibi duruyor.

