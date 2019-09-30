'Ateşböceği Ercan' olarak bilinen Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı 15 gün boyunca hastanede tedavi görecek.

ERCAN BOSTANCIOĞLU KİMDİR?

Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale, Lapseki’de doğmuştur. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa‘nın Mudanya ilçesinin Trilye, şimdiki adıyla Zeytinbağ’ına taşındı. 5 yaşındayken Karagöz oynatmaya başlamış. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki Çardak’a taşınmış. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirmiş. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesinde okudu 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.

Ateşböcekleri ismini Kabataş’tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70'li ve 80'li yıllarda Trt’de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90'lı yıllarda ise tv kanallarının artması ile tv dizileri ile izleyicinin karşısına çıkmıştır.