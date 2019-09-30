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'Ateşböceği Ercan' olarak bilinen Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

83 yaşındaki 'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu'ndan kötü haber... Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı ve tedavisi bir süre hastanede devam edecek.

'Ateşböceği Ercan' olarak bilinen Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı 15 gün boyunca hastanede tedavi görecek.

ERCAN BOSTANCIOĞLU KİMDİR?

Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale, Lapseki’de doğmuştur. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa‘nın Mudanya ilçesinin Trilye, şimdiki adıyla Zeytinbağ’ına taşındı. 5 yaşındayken Karagöz oynatmaya başlamış. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki Çardak’a taşınmış. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirmiş. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesinde okudu 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.

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Ateşböcekleri ismini Kabataş’tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70'li ve 80'li yıllarda Trt’de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90'lı yıllarda ise tv kanallarının artması ile tv dizileri ile izleyicinin karşısına çıkmıştır.

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1970’li ve 1980’li yıllarda ‘Ateş Böcekleri’ Yalçın Otağı ile birlikte, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerin kadrosunda gazinolarda komedyen olarak çalışmıştır. Gazinoların altın çağına damgasını vurmuş bir komedi ikilisiydi ‘Ateşböcekleri’. Sloganları, ‘Aktüel ve politik esprilerin sempatik temsilcileri’ idi. Aziz Nesin, Süavi Sualp, Kayhan Taşkıran, Ahmet Üstel, Kandemir Konduk, karikatüristken Cem Yılmaz gibi yazarlar ile çalıştılar, oynadıkları skeçleri yazdırdılar.
1986 yılından bu yana gazetelere bulmacalar hazırladı. 1990 yılında Türkiye Bulmaca Şampiyonu oldu. Halen çeşitli gazetelere tam sayfa bulmaca hazırlamaktadır.

1954 yılından 1980 yılına kadar “Ateşböcekleri” olarak Yalçın Otağı ile birlikte 26 yıl izleyenleri gülmekten kırıp geçirdiler.

Ercan Bostancıoğlu, 6 Ocak 1965 tarihinde evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu 2005 yılında lösemi sebebi ile vefat etmiştir. Neslihan adında bir kızı vardır.

Filmleri ve Dizileri

2012 – 2013 – Pis Yedili (TV Dizisi)
2011 – Yahşi Cazibe (TV Dizisi)
2010 – Memlekette Demokrasi Var (Sinema Filmi)
2010 – Anı Yaşamak (Sinema Filmi)
2008 – Süper Babaanne (Yunus) (TV Dizisi)
2004 – Perili Ev (Hüsmen) (TV Dizisi)
2004 – Papatya ile Karabiber
2004 – Cennet Mahallesi (Meyhane Patronu) (TV Dizisi)
1987 – Kahraman Hamamcı
1975 – Üç Kağıtçılar (Cemali) (Sinema Filmi)
1966 – Kadın Avcıları
1960 – Fakir Şarkıcı (Ateşböceği) (Sinema Filmi)

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