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Ateşli kişiliği ile tanınıyormuş! İşte Squid Game güzeli HoYeon Jung'un şaşırtan geçmişi...

02.01.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli drama dizisi olan Squid Game, Netflix'in açıklamasına göre ilk 4 haftada 132 milyon kullanıcıya ulaştı ve 90 ülkenin listesinde zirveye oturdu. Konusu, oyunları ve müzikleri kadar Squid Game dizisinin oyuncuları da kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle dizide Kang Sae-byeok (No. 067) rolüne hayat veren HoYeon Jung, en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İşte Squid Game güzeli HoYeon Jung'un şaşırtan geçmişi...

Ateşli kişiliği ile tanınıyormuş! İşte Squid Game güzeli HoYeon Jung'un şaşırtan geçmişi...

Son dönemlerin en popüler filmlerinin başında gelen Squid Game oyunları, kostümleri, müzikleri ile dünya çapında sosyal medyada çok dikkat çekti. Squid Game oyuncularının arasında en çok ilgiyi çeken kişilerden biri de HoYeon Jung oldu. Güzelliği ile uzun süre konuşulan HoYeon Jung'un geçmişi öğrenenleri şaşırttı.

Ateşli kişiliği ile tanınıyormuş! İşte Squid Game güzeli HoYeon Jung'un şaşırtan geçmişi...

İŞTE SQUİD GAME GÜZELİ HOYEON JUNG'UN ŞAŞIRTAN GEÇMİŞİ!

23 Haziran 1994 doğumlu 27 yaşındaki manken ve oyuncu HoYeon Jung, oldukça ünlü bir dünya markası tarafından "Kore'nin bir sonraki top modeli" olarak adlandırıldı. Ayrıca "En İyi 50" moda modelinden biri olarak gösterildi.

Ateşli kişiliği ile tanınıyormuş! İşte Squid Game güzeli HoYeon Jung'un şaşırtan geçmişi...

Oyunculuğa Squid Game dizisi ile adım atan ve dünya çapında tanınan bir isim haline gelen HoYeon Jung, kariyerinin başlarında kırmızı saçlı olduğu için 'ateşli' kişiliği ile tanınıyormuş. HoYeon Jung modelliğe henüz 16 yaşındayken başlamış. HoYeon Jung, dünyaca ünlü ve lüks birçok kozmetik, giyim markalarıyla anlaşma yapmış, reklamlarında yer almış. 2017'de "En İyi Yeni Oyuncu" ve "Yılın Modeli" adayı seçilmiş.

Ateşli kişiliği ile tanınıyormuş! İşte Squid Game güzeli HoYeon Jung'un şaşırtan geçmişi...

SQUİD GAME HAKKINDA

Tüm zamanların en çok izlenen içeriği olan Squid Game, Gotham Ödülleri ve Altın Küre de dahil olmak üzere bir çok ödüle layık görüldü. Squid Game'in ilk sezonunun ardından milyonlarca izleyicinin gözleri 2. ve 3. sezonlara çevrilmişti. Squid Game'in senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk Squid Game'in gelecek sezonlarının çekileceğinin sinyalini vererek, 2. ve 3. sezon için Netflix görüşmelerinin başladığını belirtmişti.

Ateşli kişiliği ile tanınıyormuş! İşte Squid Game güzeli HoYeon Jung'un şaşırtan geçmişi...

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