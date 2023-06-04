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Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Euphoria'nın Cassie'si Sydney Sweeney'in o halleri babasını rahatsız etti

04.06.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria isimli dizide Cassie karakterine hayat veren Sydney Sweeney dizideki sevişme sahneleri ve tarzıyla adından söz ettirmiş ve oldukça popüler olmuştu. Güzel oyuncu katıldığı bir programda cesur sahnelerine babasının verdiği tepkiyi anlattı.

Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Euphoria'nın Cassie'si Sydney Sweeney'in o halleri babasını rahatsız etti

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney diziden sonra oldukça popüler hale geldi. "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek dikkat çeken genç isim dizideki ateşli sahnelerle uzun süre gündemde kalmıştı.

Güzel oyuncu bu sahnelere dair bir itirafta bulundu. Sydney Sweeney, Euphoria'daki Cassie rolüyle izleyiciler üzerinde oldukça iyi bir izlenim bıraktı, ancak gösteri ilk başladığında ailesinin bazı üyeleri onu ekranda izlemekten rahatsız oldu.

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Güzel isim babasının ve büyükbabasının onu seks, uyuşturucu ve şiddet gibi sorunlarla mücadele eden bir genç olarak görmeye hazır olmadığını söyledi.

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Sweeney ailesiyle diziyi izlemeye başladığında gergin anlar yaşandığını da söyleyerek 'Babam ve büyükbabam kapattı ve dışarı çıktı' dedi.

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Sydney Sweeney ayrıca 'Büyükannem... o benim büyük bir destekçim' diyerek ailenin kadınlarından destek gördüğünü de söyledi.


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