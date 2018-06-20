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Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

Son günlerde attığı tweet'lerle sosyal medyada gündem yaratan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, şimdi de ayrımcılara seslendi.

Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı!

Athena Gökhan, ayrımcılara yönelik attığı mesajda şöyle dedi:

“Bu cennet vatanımızda çok sevdiğim Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist, Kürt, Ermeni, Rum, Çerkes, Arnavut, Boşnak dostlarım var benim. Allah’ın yarattığı gibi gelmişler dünyaya. Bir tek insanla buluşamayız o da insan ayıranla. O ayıran kişi sen beni okuma dinleme seyretme.”

asker

Gökhan’ın attığı mesaj kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Athena Gökhan’ın daha önce attığı “Bir kar yağar ince ince marşı” iletisi de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Muharrem İnce’yi destekleyeceği yönünde yorumlanmıştı.


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