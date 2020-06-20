Athena Gökhan'dan o görüntülere tepki: Şaka mı bu?

Merkezi yerleştirme sınavlarının ilki olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün gerçekleştiriliyor. Sınav öncesinde oluşan kalabalıklar tepki çekti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kalabalıklar koronavirüsünün bulaşma riskini artırdı.

‘BU MU ALINAN TEDBİR?’

Bu görüntülere Athena Gökhan da tepki gösterdi. Görüntüleri Twitter hesabında paylaşan Athena Gökhan, şöyle dedi:

“Bu mu korona dönemi sınav için alınan tedbir? Yahu bu insanların hepsi birbirine geçirdi bile, şaka mı bu? İş yapmış olmak için bir hamle yapılmış olsun diye sokağa çıkma yasağı konuyor.”



