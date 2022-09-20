Çıkardıkları her albüm ve sözlyedikleri her şarkıyla adlarından söz ettirmeyi başaram punk rock tarzı müzik grubu Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz lenfoma kanserine yakalandı. Basında yer alan haberler sonrası internette araştırma yapılıyor. Peki, Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz kimdir? Lenfomaya yakalanan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Gaziantepli olan Hakan Özoğuz'un babası Ahmet Özoğuz’dur. Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

Hakan Özoğuz 2015 yılında Selin Özoğuz ile Berlin'de nikah masasına oturmuştur.

HAKAN ÖZOĞUZ HASTALIĞI NEDİR?

Hakan Özoğuz Lenfoma kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Uzun bir süredir grubun konserlerinde yer almayan ünlü müzisyen henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

