MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz kimdir? Lenfomaya yakalanan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz kimdir? Lenfomaya yakalanan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

20.09.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı. Bir süredir konserlerde yer almayan müzisyenin kanserle mücadele ettiği aktarıldı. Üzücü haberin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz kimdir? Lenfomaya yakalanan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz kimdir? Lenfomaya yakalanan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

Çıkardıkları her albüm ve sözlyedikleri her şarkıyla adlarından söz ettirmeyi başaram punk rock tarzı müzik grubu Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz lenfoma kanserine yakalandı. Basında yer alan haberler sonrası internette araştırma yapılıyor. Peki, Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz kimdir? Lenfomaya yakalanan Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Gaziantepli olan Hakan Özoğuz'un babası Ahmet Özoğuz’dur. Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

Hakan Özoğuz 2015 yılında Selin Özoğuz ile Berlin'de nikah masasına oturmuştur.

HAKAN ÖZOĞUZ HASTALIĞI NEDİR?

Hakan Özoğuz Lenfoma kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Uzun bir süredir grubun konserlerinde yer almayan ünlü müzisyen henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise'nin boşanacağı eşi hakkında bomba iddiaHadise'nin boşanacağı eşi hakkında bomba iddia
Eski aşkından Hadise'yi zora sokacak sözlerEski aşkından Hadise'yi zora sokacak sözler
Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz athena hakan özoğuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım

Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım

Son Dakika! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Son Dakika! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Herkes onu paylaşıyor! Hayali gerçek oldu

Herkes onu paylaşıyor! Hayali gerçek oldu

İlginizi Çekebilir

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.