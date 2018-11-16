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Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman ile dün görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kocaman'ın pazartesi Konya'ya gelip, imza atması bekleniyor.

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı

Atiker Konyaspor, Ankaragücü maçının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile tek taraflı yollarını ayırmıştı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, Konyaspor camiası tarafından çok istenilen Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kocaman'ın pazartesi Konya'ya gelip, imza atması bekleniyor. Kocaman ile 2,5 veya 5 yıllık imza atılması planlanıyor.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı. (DHA)

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Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecekAtiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek
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Rıza Çalımbay aykut kocaman Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
krakterli dediginiz bu kraktersiz adam mı. yuhhhh yaniii
Yeter Feneri sömürdün haksız kazanç aldığı gitte biran evvel kurtulsun
Hayırlı olsun
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