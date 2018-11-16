Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı

Atiker Konyaspor, Ankaragücü maçının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile tek taraflı yollarını ayırmıştı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, Konyaspor camiası tarafından çok istenilen Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kocaman'ın pazartesi Konya'ya gelip, imza atması bekleniyor. Kocaman ile 2,5 veya 5 yıllık imza atılması planlanıyor.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı. (DHA)

