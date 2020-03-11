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Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Atiye yeni sezon yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 11.03.2020 21:40 | Son Güncelleme

Başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı 'Atiye’ dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor?

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Atiye yeni sezon yayın tarihi

Dizi ve film platformu Netflix, gerçekleştirdiği bir etkinlikle 2020'de yayınlanacak içeriklerinden oluşan bir seçkiyi basın mensupları ile buluşturdu ve Atiye dizisinin 2. sezon tarihi de belli oldu.Türkiye dahil 190 ülkede yayına girecek yeni Türk orijinal yapımlarından ilk detaylar da paylaşıldı. Atiye'nin 3.sezon onayı olmak üzere önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan yeni projelerinin müjdesini verdi.

Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

OYUNCU KADROSU

Beren Saat, Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür, Hazal Türesan, Tim Seyfi, Cezmi Baskın, Civan Canova, Meral Çetinkaya

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