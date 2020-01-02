Atiye 2. sezon tarihini belli oldu mu? Atiye 2. sezon ne zaman?

Netflix üzerinden yayınlanan Atiye dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı proje çok konuşuldu. Dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi gören Atiye dizisinin ilk sezonunu izleyenler, "Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak" arayışına girdi. Peki Atiye yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

İnternet üzerinden izleyiciyle buluşan Atiye dizisi, yayınlanmadan önce çok konuşulduğu gibi yayınlandıktan sonra da adından çok sık söz ettirmeyi başardı. İstanbul'da bir ressamı canlandıran Beren Saat, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarmak için çaba harcıyor.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Atiye yeni sezon tarihi henüz Netflix tarafından duyurulmadı.

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atiye dizisinde çekim yerleri oldukça dikkat çekiyor. Şehirden uzak dağ tepelerinde yaşanan sahneler, zaman zaman mağara içlerinde de çekiliyor. Atiye sahneleri böyle oldukça izleyenler, Atiye nerede çekiliyor sorusunu yöneltiyor.

Atiye dizisinin çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir.

Göbeklitepe nerede?

Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.

