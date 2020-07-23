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Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Beren Saat final sezonu için göz kırptı!

DİZİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

Netflix’in orijinal Türk yapımlarından biri olan Atiye (The Gift) 3. sezonu için sete çıktı. Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şengül Boybaş’ın “Dünyanın Uyanışı” kitabından uyarlanan Atiye dizisinin yeni sezon hazırlıklarının yapıldığını duyurdu. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger’in paylaştığı Atiye 2. sezonuyla izleyicisine merhaba diyecek. Ardından ise final sezonu yayınlanacak.

Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Beren Saat final sezonu için göz kırptı!

İlk sezonun çekimleri Göbeklitepe’de yapılan Atiye dizisi, İstanbullu bir ressamı ve bu ressamın geçmişle olan fantastik bağlarını anlatıyor. Senaryosu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal’ın ortak kaleminden çıkan Atiye dizisi 3. Sezon çekimlerine başladı. Dizinin başrol oyuncularından Beren Saat, hayranlarına sevindirici haberi verdi. 2. sezonu ile Eylül ayında hayranlarının karşısına çıkacak olan Atiye dizisi tam kadrosuyla final sezonunu çekmeye başladı.
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Koronavirüs pandemisi önlemlerine uygun olarak hazırlanan set ortamında Atiye dizisi oyuncuları ve çekim ekibi final sezonu heyecanını başlattı.

‘ATİYE’NİN MUCİZELERİ YİNE BİZİMLE’

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İlk sezonu ile büyük beğeni ve ilgi toplayan Atiye dizisinin 2. sezonun yayın tarihi vatandaşların merakını arttırıyor. Netflix Türkiye’nin kapatacağı iddialarıyla yeniden gözlerin çevrildiği dizi final sezonu için çekimlerine başladı. Beren Saat sosyal medya hesabından çekimden fotoğraflar yayınlayarak; “Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye’nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun” notunu ekledi.

ATİYE 2. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

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Final sezonu için kollarını sıvayan Atiye ekibi bir yandan da yeni sezon heyecanı yaşıyor. Atiye 2. sezonu ile Eylül yayında yeni bölümlerini Netflix abonelerinin erişimine açacak.

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