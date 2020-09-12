MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Atiye 3. sezon yayınlanacak mı? Beren Saat’ten açıklama…

Atiye 3. sezon yayınlanacak mı? Beren Saat’ten açıklama…

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 08:58 | Son Güncelleme

Netflix'in Türkiye yapımı dizisi Atiye'nin 2. sezonu dün izleyiciyle buluştu. Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımın üçüncü sezonuna dair açıklamalar da geldi.

Atiye 3. sezon yayınlanacak mı? Beren Saat’ten açıklama…

Atiye’nin 2. sezonunun Netflix tarafından yayınlanmasıyla gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi…

ATİYE DİZİSİ İÇİN 3. SEZON AÇIKLAMASI

Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye’nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
'Öldü' iddiaları ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncudan esprili yanıt'Öldü' iddiaları ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncudan esprili yanıt
Demet ve Alişan'a konuk olunca merak edildiDemet ve Alişan'a konuk olunca merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Yalova Belediye Başkanı hakkında yakalama kararı talebi
Yalova Belediye Başkanı hakkında yakalama kararı talebi
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 11 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı
Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan 'öldü' iddialarına yanıt: Gayet canlıyım
'Öldü' iddiaları ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncudan esprili yanıt
Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 11 Eylül Cuma sonuçları
Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu
Demet Akalın'ı korkutan ev kazası: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy neden ayrıldı? Jürideki yeni isim Fatih Ürek oldu
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Şans Kapıyı Çalınca ne zaman başlıyor? Emre Altuğ ve Berna Keklikler ile ekranlara dönüyor
Sevilen yarışma yeni sunucusuyla dönüyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.