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  4. Atiye sessiz sedasız evlendiği eşiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı

Atiye sessiz sedasız evlendiği eşiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı

16.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Atiye, sessiz sedasız evlendiği müzik yönetmeni Erol Sebebci ile sosyal medya hesabından ilk kez fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının eşiyle ilk paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Atiye sessiz sedasız evlendiği eşiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcılarından Atiye, uzun bir zaman sonra ilk defa eşiyle bir alışveriş merkezinde görüldü.
Ailece Japon restoranında yemek yiyen Atiye, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

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EŞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlendi. Çiftin 2019 yılında da Farah Feza adında bir kızı dünyaya geldi. Özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraf ikilinin 1 yıl sonra paylaştığı ilk fotoğraf oldu.

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