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Atiye'ye yeni sezonda yeni oyuncular!

DİZİ HABERLERİ  | 04.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Netflix’in dizisi “Atiye” 3. sezon için geçtiğimiz hafta sete çıktı. Yeni bölümleri beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. İşte Atiye'nin yeni sezon oyuncuları...

Atiye'ye yeni sezonda yeni oyuncular!

Netflix’in dizisi “Atiye” 3. sezon için geçtiğimiz hafta sete çıktı. Yeni bölümleri beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

Sevilen oyuncu Selma Ergeç, Göbeklitepe’de gizemli bir cam ustası olan Umut karakteriyle izleyici ile buluşacak.

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Çocuk oyuncu, Lara Tonka ise Atiye ve Erhan’ın kaderlerini değiştirecek Aden’i canlandıracak.

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Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Meral Çetinkaya ve 2. Sezonda kadroya dahil olan Senan Kara gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Atiye’nin 3. sezon konusu ise şöyle:

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Bu güne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan’ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Geçmişlerine ait tüm sırlara sahip küçük bir kız çocuğu beklenmedik bir şekilde hayatlarına girer.

Bu gizemli kızın rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklar.

  1. sezonda Atiye'nin soyunun izleri, bizi Göbeklitepe'nin sırrına götürecek ve bu sır dünyanın geleceğini belirleyecek...

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