Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Atla Gel Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Atla Gel Şaban filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Usta oyuncular Kemal Sunal ve Nevra Serezli trajikomik hikayesinin anlatıldığı film, her yayınlandığında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dar gelirli Niyazi'nin altılıyı tutturması ile gelişen olayların anlatıldığı atla Gel Şaban, bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak. İşte Atla Gel Şaban filmi konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ KONUSU

Niyazi her dar gelirli vatandaş gibi kıt kanaat geçinen, esnafla köşe kapmaca oynayan saf, iyi bir adamdır. Bir şirkette metin yazarı olarak çalışmaktadır. Bir yandan patronunun baskısı, diğer yandan kaynana zırıltısı, karısının ve çocuklarının bitmeyen istekleri yüzünden ne yapacağını şaşırır. Ama Niyazi'nin kendisinin bile farkında olmadığı müthiş bir yeteneği vardır. At yarışlarında 6'lıyı tam isabet tutturmaktadır. Mahalleli çılgınlar gibi at yarışı oynamaktadır. Ancak Niyazi 6'lıyı tutturduğu halde kuponları yatırmadığı için bir türlü para kazanamaz. Bu yeteneğini öğrenen yarış mafyası ona tahmin yaptırıp köşeyi dönmek için Niyazi'yi kaçırır. Ama Niyazi'ye ilham gelmesi için çok özel koşulların hazırlanması gerekmektedir.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

Nermin Denizci - Sekreter

Hayri Caner - Tüyocu Hayri

Zafer Önen - Mahalleli

Ekrem Dümer - Mahalleli

Ali Berge - Kazım'ın Adamı

Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı

Yavuz Şeker - Minibüs Muavini

Selahattin Fırat - Selahattin

Nizam Ergüden - Yarışsever

Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı

Ünal Gürel - Kasap

Ahmet Turgutlu - Manav

Yaşar Güner - Bakkal

Tuncer Sevi - Oduncu

Ekrem Gökkaya - Kasetçi

Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli

