Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Atla Gel Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Atla Gel Şaban filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Usta oyuncular Kemal Sunal ve Nevra Serezli trajikomik hikayesinin anlatıldığı film, her yayınlandığında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dar gelirli Niyazi'nin altılıyı tutturması ile gelişen olayların anlatıldığı atla Gel Şaban, bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak. İşte Atla Gel Şaban filmi konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı...
Niyazi her dar gelirli vatandaş gibi kıt kanaat geçinen, esnafla köşe kapmaca oynayan saf, iyi bir adamdır. Bir şirkette metin yazarı olarak çalışmaktadır. Bir yandan patronunun baskısı, diğer yandan kaynana zırıltısı, karısının ve çocuklarının bitmeyen istekleri yüzünden ne yapacağını şaşırır. Ama Niyazi'nin kendisinin bile farkında olmadığı müthiş bir yeteneği vardır. At yarışlarında 6'lıyı tam isabet tutturmaktadır. Mahalleli çılgınlar gibi at yarışı oynamaktadır. Ancak Niyazi 6'lıyı tutturduğu halde kuponları yatırmadığı için bir türlü para kazanamaz. Bu yeteneğini öğrenen yarış mafyası ona tahmin yaptırıp köşeyi dönmek için Niyazi'yi kaçırır. Ama Niyazi'ye ilham gelmesi için çok özel koşulların hazırlanması gerekmektedir.
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli
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18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Av (Yabancı Sinema)
23:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
01:45 Av (Yabancı Sinema)
03:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin