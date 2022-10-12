Atla Gel Şaban konusu nedir, oyuncuları kim? Atla Gel Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

Atla Gel Şaban filminde bir çok usta oyuncu yer alıyor. Filmin yönetmenliği Natuk Baytan'a, senaryosu ise Aydemir Akbaş'a ait. Atla Gel Şaban filmi bir çok Türk filmi gibi unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Ara ara TV ekranlarında yayınlanan Atla Gel Şaban filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor. İşte Atla Gel Şaban filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...
Film genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilmiştir. At yarışı sahnelerinde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır. Atla Gel Şaban 1984 senesinde çekilmiştir.
Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz.
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli
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