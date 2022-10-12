Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Atla Gel Şaban konusu nedir, oyuncuları kim? Atla Gel Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

Atla Gel Şaban konusu nedir, oyuncuları kim? Atla Gel Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

12.10.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atla Gel Şaban filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yer alacak. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Atla Gel Şaban ara ara Tv'de yayınlanıyor. Atla Gel Şaban filminin çekim yılı, nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Peki, Atla Gel Şaban konusu nedir, oyuncuları kim? Atla Gel Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

Atla Gel Şaban konusu nedir, oyuncuları kim? Atla Gel Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

Atla Gel Şaban filminde bir çok usta oyuncu yer alıyor. Filmin yönetmenliği Natuk Baytan'a, senaryosu ise Aydemir Akbaş'a ait. Atla Gel Şaban filmi bir çok Türk filmi gibi unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Ara ara TV ekranlarında yayınlanan Atla Gel Şaban filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor. İşte Atla Gel Şaban filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

atla gel şaban2

ATLA GEL ŞABAN NEREDE,NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilmiştir. At yarışı sahnelerinde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır. Atla Gel Şaban 1984 senesinde çekilmiştir.

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz.

atla gel şaban

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkısıyla gündem olmuştu! Vizyon tarihi kesinleştiŞarkısıyla gündem olmuştu! Vizyon tarihi kesinleşti
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Nevra Serezli Atla Gel Şaban filmi show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

''Başkalarıyla da birlikte oluyoruz!'' Tek bir kuralları var...

''Başkalarıyla da birlikte oluyoruz!'' Tek bir kuralları var...

Transparan elbisesiyle meydan okudu! “Kadınsı olarak...”

Transparan elbisesiyle meydan okudu! “Kadınsı olarak...”

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Olay paylaşım! İç çamaşırıyla seksi paylaşımına yorum yağdı

Olay paylaşım! İç çamaşırıyla seksi paylaşımına yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.