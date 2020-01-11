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  4. Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar

Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkili olduğu son günlerde "Eskimo" usulü balıkçılığa ev sahipliği yapıyor - Balıkçı Dural Daşdemir: - "Her gün yaklaşık 20-30 kilogram balık çıkarıyoruz. Hava soğuk, elimiz buza, suya, balığa değdiği için üşüyoruz ama o geleneği halen yaşatmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz"

CÜNEYT ÇELİK - Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'da buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne atlı kızaklarla ulaşan balıkçılar "Eskimo" usulü balık avlıyor.

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan, Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası 40 santimetreye ulaştı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden, sabahın erken saatlerinde atlı kızaklarla buzla kaplı gölün orta kısmına doğru ilerliyor.

Kazma ve küreklerle kalın buz tabakasını kıran balıkçılar daha sonra ağlarını suyun derinliklerine bırakarak 1 gün bekletiyor. Heyecanlı bekleyişin ardından atlı kızaklarla buzlu gölün üzerinde keyifli yolculuk yaparak aynı bölgeye ulaşan balıkçıklar, buzları tekrar kırdıktan sonra bıraktıkları ağları çekiyor. Sabırlı bekleyişin ardından balık dolu ağları çeken balıkçılar, büyük sevinç yaşıyor.

Balıkçılardan Dural Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde kızakçılık yaparak balık avladığını söyledi.

- "Günde yaklaşık 20-30 kilogram balık çıkarıyoruz"

Köyleri göle yakın olduğu için sürekli bölgeye geldiklerini ifade eden Daşdemir, şöyle konuştu:

"Kızak turu keyfinden sonra Eskimo usulü balık tutuyoruz. Burada tuttuğumuz balıkları da müşterilerimizle paylaşıyoruz. Akşam saatlerinde ağları suya bırakıyoruz, bir gün sonra öğleye doğru çekiyoruz. Hava soğuk her taraf buzla kaplı, balıklar canlı canlı çıkıyor. Her gün yaklaşık 20-30 kilogram balık çıkarıyoruz. Hava soğuk, elimiz buza, suya, balığa değdiği için üşüyoruz ama o geleneği halen yaşatmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz."

Balıkçılardan Ertan Daşdemir de yıllardan beri Eskimo usulü balık avladıklarını belirterek, "Göl buz tuttuğu zaman ağlarımızı hazırlıyoruz, buzları ilkel bir şekilde kazma ve küreklerle kırıyoruz. 20-30-50 metrelik ağlarımızı buzun altına bırakıyoruz. Belirlediğimiz iki noktada ağları alarak balıkları canlı canlı çıkartıyoruz ve gelen müşterilere ikram ediyoruz." dedi.

Daşdemir, suyun soğuk olması nedeniyle balıkların da daha lezzetli olduğunu sözlerine ekledi.

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balık avı, buz, eskimo, gol, Kars,

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