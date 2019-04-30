ATM'de sıkışan 3 bin lirayı çalan zanlı görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da araç kiralama işi yapan S.K'nın 3 bin lira tutarındaki kredi taksitini yatırmak için işlem yaptığı ATM aniden devre dışı kaldı.
Banka kartı ve parası ATM'de sıkışan S.K, yetkililere haber vermek için banka şubesine girdi. Bu sırada ATM'ye gelen bir şüpheli, paraları ve banka kartını alarak uzaklaştı.
Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(AA)
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum