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ATM'de sıkışan 3 bin lirayı çalan zanlı görüntülendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ATM'de sıkışan 3 bin lirayı ve kredi kartını alan zanlı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da araç kiralama işi yapan S.K'nın 3 bin lira tutarındaki kredi taksitini yatırmak için işlem yaptığı ATM aniden devre dışı kaldı.

Banka kartı ve parası ATM'de sıkışan S.K, yetkililere haber vermek için banka şubesine girdi. Bu sırada ATM'ye gelen bir şüpheli, paraları ve banka kartını alarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)

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Muğla ATM bodrum para

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