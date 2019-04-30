ATM'de sıkışan 3 bin lirayı çalan zanlı görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da araç kiralama işi yapan S.K'nın 3 bin lira tutarındaki kredi taksitini yatırmak için işlem yaptığı ATM aniden devre dışı kaldı.

Banka kartı ve parası ATM'de sıkışan S.K, yetkililere haber vermek için banka şubesine girdi. Bu sırada ATM'ye gelen bir şüpheli, paraları ve banka kartını alarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)

