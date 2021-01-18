Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin en sevdiği yiyeceklerin ne olduğunu düşündünüz mü?

Liderler söyledikleri sözlerle ve yaptıklarıyla geniş kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Kimi zaman bir insan olduğunu unuttuğumuz liderlerin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldık. İşte detaylar...

BARRACK OBAMA

İlk olarak 4 Kasım 2008'de yapılan 2008 ABD başkanlık seçimlerine ABD'nin 44. devlet başkanı seçilmiş ve 20 Ocak 2009 tarihinde bu görevi George W. Bush'tan devralmıştır. 6 Kasım 2012 tarihinde yapılan 2012 ABD başkanlık seçimlerinde Mitt Romney karşısında seçimi kazanmış ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına ikinci kez seçilmiştir. Obama’nın en sevdiği yemek ise Chili Con Carne’dir. Bir Meksika yemeği olan Chili Con Carne’nin içerisinde kıyma, domates, Meksika fasülyesi ve kişniş bulunuyor.

PAPA FRANCIS

Papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideridir. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur. Papa Francis’in en sevdiği yemek ise empanadadır. Empanada hamurunun içinde kıyma ve tatlı biber salçası bulunuyor. Aynı zamanda kapya biberi ve maydanoz ile de çeşitlendirilmiştir.