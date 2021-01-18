Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin en sevdiği yiyeceklerin ne olduğunu düşündünüz mü?

Liderler söyledikleri sözlerle ve yaptıklarıyla geniş kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Kimi zaman bir insan olduğunu unuttuğumuz liderlerin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldık. İşte detaylar...
İlk olarak 4 Kasım 2008'de yapılan 2008 ABD başkanlık seçimlerine ABD'nin 44. devlet başkanı seçilmiş ve 20 Ocak 2009 tarihinde bu görevi George W. Bush'tan devralmıştır. 6 Kasım 2012 tarihinde yapılan 2012 ABD başkanlık seçimlerinde Mitt Romney karşısında seçimi kazanmış ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına ikinci kez seçilmiştir. Obama’nın en sevdiği yemek ise Chili Con Carne’dir. Bir Meksika yemeği olan Chili Con Carne’nin içerisinde kıyma, domates, Meksika fasülyesi ve kişniş bulunuyor.
Papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideridir. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur. Papa Francis’in en sevdiği yemek ise empanadadır. Empanada hamurunun içinde kıyma ve tatlı biber salçası bulunuyor. Aynı zamanda kapya biberi ve maydanoz ile de çeşitlendirilmiştir.
2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli bir siyasetçidir. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükümet başkanıdır.Kim Jong Un’un favori yemeği ise sushidir. Aynı zamanda İran havyarı ve Taylad mangosu da Kim Jong Un’un sofrasında yerini alıyor. Yemeğinin geç ya da soğuk gelmesi halinde ağır cezalar uyguluyormuş
Alexander Boris de Pfeffel Johnson Britanyalı muhafazakar politikacı, gazeteci ve Birleşik Krallık başbakanıdır. Eski Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Johson’un en sevdiği yemek se patates püresi ve sosistir. Güne pasta yiyerek başlayan Johson’un ilk öğünü çikolatalı pasta oluyor. Öğle arasında ise genellikle kruvansan ve Latte tüketiyor. Akşam yemeklerinde değişiklik yapmak istediğinde patates püresi üzerine pirzola tercih ediyor.
Listemizi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeden bitiremezdik. Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’ndan yeni bir devlet yaratmayı başaran Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babasıdır. Milletle birlikte tam bağımsızlık yolunda savaş meydanlarında mücadele eden Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da devrim ve inkılaplarıyla milleti yeni bir forma kavuşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında Türk mutfağının klasiği kuru fasulye-pilav gelir. Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet tercih eder.
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