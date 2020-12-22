Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin favori yiyecekleri!

Liderler söyledikleri sözlerle ve yaptıklarıyla geniş kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Kimi zaman bir insan olduğunu unuttuğumuz liderlerin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldık. İşte detaylar...
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri olan Hitler, yirminci yüzyılın en güçlü ve kötü şöhrete sahip diktatörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk mensubu olarak gördüğü en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Hitler’in en sevdği yemek ise et suyuna çorba ve patates püresidir.
8 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak girmiş, Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmiştir. Trump’ın en sevdiği yemek ise Big Mac ve çikolatalı milkshaketir. Genelde kahvaltıları atlayan Trump günün ilk öğününe öğlen başlar. Öğle saatlerinde ise çoğunlukla pastırmalı yumurta yer. Gün içerisinde ise çok az miktarda kahve ya da çay içer. Çay veya kahvenin yerine ise günde 12 taneye yakın diyet kola tüketir.
Angela Dorothea Merkel, Almanya Başbakanı. Mecklenburg-Vorpommern'den milletvekili olduktan sonra 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Şansölyesi seçildi. 2000-2018 yılları arasında Hristiyan Demokrat Birliği'nin federal başkanlığını yürüttü. 2002-2005 yılları arasında CDU-CSU parlamento grubunun başkanlığını yaptı. Merkel’in en sevdiği yemek ise Solyanka çorbasıdır. Merkel günde sadece 4 saat uyur. Kahvaltıdan hemen önce eşiyle birlikte alışverişe gider ve sabah 05:30’da kahvaltısını yapar. Yaşadığı dönemde kıtlık görmesi nedeniyle genellikle yemek seçmeyen Merkel, büyük bir çoğunlukla ise yerel lezzetleri tercih eder. Vakti olduğunda ise yemekleri kendisi yapar.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanıdır. 2003-2014 yılları arasında 11 yıl Türkiye başbakanlığı yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanını halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumu sonrasında 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Erdoğan’ın en sevdiği yemekler ise karalahana sarması ve mantı olarak bilinir. Erdoğan genellikle sabahları mıhlama ve tuz oranı düşük peynirler tüketir. Kolestrol sorunundan dolayı et tüketmeyen Erdoğan daha çok balık yer. Sıklıkla sebze yemekleriyle beslenir ve mutlaka her yemekten önce mide asidi düzenlemek için portakal suyu içer.
Vladimir Vladimiroviç Putin, Rus siyasetçi ve Rusya devlet başkanıdır. Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. Putin’in en sevdiği yemek ise biraz şaşırtıcı. Putin, fıstıklı dondurma yemekten hoşlanır. Katı bir diyet uygulayan Putin, öğle saatlerine kadar hiçbir şey yemeyi tercih etmez. Kahvaltısını ise öğle saatlerinde yapar. Kahvesini ise kahvaltı yaptıktan sonra içer. En büyük korkusu ise zehirlenmektir. Resmi resepsiyonlar dışında alkol tüketmemeyi tercih eder.
Listemizi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeden bitiremezdik. Yıkılın Osmanlı İmparatorluğu’ndan yeni bir devlet yaratmayı başaran Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babasıdır. Milletle birlikte tam bağımsızlık yolunda savaş meydanlarında mücadele eden Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da devrim ve inkılaplarıyla milleti yeni bir forma kavuşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında Türk mutfağının klasiği kuru fasulye-pilav gelir. Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet tercih eder.
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