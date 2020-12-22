Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin favori yiyecekleri!

Liderler söyledikleri sözlerle ve yaptıklarıyla geniş kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Kimi zaman bir insan olduğunu unuttuğumuz liderlerin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldık. İşte detaylar...

ADOLF HİTLER

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri olan Hitler, yirminci yüzyılın en güçlü ve kötü şöhrete sahip diktatörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk mensubu olarak gördüğü en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Hitler’in en sevdği yemek ise et suyuna çorba ve patates püresidir.

DONALD TRUMP

8 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak girmiş, Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmiştir. Trump’ın en sevdiği yemek ise Big Mac ve çikolatalı milkshaketir. Genelde kahvaltıları atlayan Trump günün ilk öğününe öğlen başlar. Öğle saatlerinde ise çoğunlukla pastırmalı yumurta yer. Gün içerisinde ise çok az miktarda kahve ya da çay içer. Çay veya kahvenin yerine ise günde 12 taneye yakın diyet kola tüketir.