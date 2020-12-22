Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin favori yiyecekleri!

Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin favori yiyecekleri!

Seray Üstün Seray Üstün 22.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin favori yiyecekleri!

Ülkelerin liderleri aslında dünyaya düzenini attıkları her adımla değiştirmeyi başarıyor. Liderlerin söyledikleri kadar özel hayatlarındaki detaylarda yakın markaja alındı. Victoria Clark ve Melissa Scott tarafından kaleme alınan 'Diktatörlerin Akşam Yemekleri' adlı kitap, ünlü liderlerin sevdikleri yemekleri ve beslenme anlayışlarını inceledi. Sizler için bu detayları derledik...

Liderler söyledikleri sözlerle ve yaptıklarıyla geniş kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Kimi zaman bir insan olduğunu unuttuğumuz liderlerin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldık. İşte detaylar...

ADOLF HİTLER

adolf hitler

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri olan Hitler, yirminci yüzyılın en güçlü ve kötü şöhrete sahip diktatörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk mensubu olarak gördüğü en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Hitler’in en sevdği yemek ise et suyuna çorba ve patates püresidir.

DONALD TRUMP

donald

8 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak girmiş, Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmiştir. Trump’ın en sevdiği yemek ise Big Mac ve çikolatalı milkshaketir. Genelde kahvaltıları atlayan Trump günün ilk öğününe öğlen başlar. Öğle saatlerinde ise çoğunlukla pastırmalı yumurta yer. Gün içerisinde ise çok az miktarda kahve ya da çay içer. Çay veya kahvenin yerine ise günde 12 taneye yakın diyet kola tüketir.

ANGELA MERKEL

angela merkel

Angela Dorothea Merkel, Almanya Başbakanı. Mecklenburg-Vorpommern'den milletvekili olduktan sonra 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Şansölyesi seçildi. 2000-2018 yılları arasında Hristiyan Demokrat Birliği'nin federal başkanlığını yürüttü. 2002-2005 yılları arasında CDU-CSU parlamento grubunun başkanlığını yaptı. Merkel’in en sevdiği yemek ise Solyanka çorbasıdır. Merkel günde sadece 4 saat uyur. Kahvaltıdan hemen önce eşiyle birlikte alışverişe gider ve sabah 05:30’da kahvaltısını yapar. Yaşadığı dönemde kıtlık görmesi nedeniyle genellikle yemek seçmeyen Merkel, büyük bir çoğunlukla ise yerel lezzetleri tercih eder. Vakti olduğunda ise yemekleri kendisi yapar.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

recep tayyip erdoğan

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanıdır. 2003-2014 yılları arasında 11 yıl Türkiye başbakanlığı yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanını halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumu sonrasında 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Erdoğan’ın en sevdiği yemekler ise karalahana sarması ve mantı olarak bilinir. Erdoğan genellikle sabahları mıhlama ve tuz oranı düşük peynirler tüketir. Kolestrol sorunundan dolayı et tüketmeyen Erdoğan daha çok balık yer. Sıklıkla sebze yemekleriyle beslenir ve mutlaka her yemekten önce mide asidi düzenlemek için portakal suyu içer.

VLADIMIR PUTİN

putin

Vladimir Vladimiroviç Putin, Rus siyasetçi ve Rusya devlet başkanıdır. Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. Putin’in en sevdiği yemek ise biraz şaşırtıcı. Putin, fıstıklı dondurma yemekten hoşlanır. Katı bir diyet uygulayan Putin, öğle saatlerine kadar hiçbir şey yemeyi tercih etmez. Kahvaltısını ise öğle saatlerinde yapar. Kahvesini ise kahvaltı yaptıktan sonra içer. En büyük korkusu ise zehirlenmektir. Resmi resepsiyonlar dışında alkol tüketmemeyi tercih eder.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

mustafa kemal atatürk

Listemizi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeden bitiremezdik. Yıkılın Osmanlı İmparatorluğu’ndan yeni bir devlet yaratmayı başaran Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babasıdır. Milletle birlikte tam bağımsızlık yolunda savaş meydanlarında mücadele eden Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da devrim ve inkılaplarıyla milleti yeni bir forma kavuşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında Türk mutfağının klasiği kuru fasulye-pilav gelir. Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet tercih eder.

Tarihe damga vuran siyasi liderlerden hayat dersi niteliğindeki sözler!Tarihe damga vuran siyasi liderlerden hayat dersi niteliğindeki sözler!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Yüzünden dolayı terk edilen bebeği evlat edindilerYüzünden dolayı terk edilen bebeği evlat edindiler
Bol sürprizli listenin zirvesinde...Bol sürprizli listenin zirvesinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Nar kırma geleneği nedir? 21 Aralık’ta neden nar kırılır? Nar kırma geleneği nasıl yerine getirilir? Saat kaçta nar kırılır?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

Eşi evdeki çerçevelerin fotoğraflarını ‘Yıldız Savaşları’ filminin karakteriyle değiştirdi!

Eşinin fotoğraflarını ‘Yıldız Savaşları’ filmiyle değiştirdi

Yüzü diğer bebeklerden farklı olduğu için hastanede terkedilen bebeği hemşire ve eşi evlat edindi!

Yüzünden dolayı terk edilen bebeği evlat edindiler

Tüm köyü su bastıktan sonra 47 yıl boyunca tek başına yaşadı!

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

Yıllarca aynı piyango numaralarını oynayan itfaiyeci bir telefon yüzünden büyük ikramiyeyi kaçırdı!

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.