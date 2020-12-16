Tarihe damga vuran siyasi liderlerden hayat dersi niteliğindeki sözler!

Tarih boyunca medeniyetler arasındaki savaşlar sürüp gitti. Teknolojinin gelişmesiyle ve zamanın ilerlemesiyle birlikte savaşların şekli değişse de o gergin hava hep baki kaldı. İlkokul ve lise yıllarında gördüğünüz tarih derslerine küçük bir atıfta bulunarak tarihe damga vuran dünya liderlerinin kulağınıza küpe olacak sözlerini araştırdık. Şimdiden uyarıyoruz, “Vay be!” tepkisini vermeniz çok olası ve normaldir. Hazırsanız başlıyoruz. BÜYÜK İSKENDER III. Aleksandros MÖ 336 - MÖ 323 yılları arasında Makedonya krallığı yapan Büyük İskender’in şu sözü belki de tüm insanlığın tek arzusudur. “Bana kalsaydı silahların ustası olacağıma felsefenin en yüce sırlarının ustası olmayı tercih ederdim” JULIUS CAESAR “Sen de mi Brutüs? Öyleyse yıkıl Caesar” sözünden hatırladığımız Julius Ceaser, Roma İmparatorluğu’nun en tanınmış lideridir. “Roma’da ikinci adam olmaktansa, bir köyde birinci adam olmayı tercih ederim.” FATİH SULTAN MEHMET II. Mehmet Osmanlı İmparatorluğu’nun adından en sıklıkla söz ettiren padişahı olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul’un fethiyle birlikte bir çağı bitirip yeni bir çağ başlatarak “Fatih” unvanına kavuşan Mehmet tarihe damga vuran bir isimdir.

“Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.” NAPOLEON BONAPARTE Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları sırasında Fransa’ya önderlik eden komutan Avrupa’yı da oldukça etkilemeyi başarmıştır. “Para, para, para” sözünün mimarı olan ünlü liderin savaşları dünyanın pek çok ülkesindeki tarih kitaplarında yerini almayı başarmıştır. ''Bir düşmanla çok sık savaşmamalısın. Yoksa ona tüm savaş sanatını öğretirsin.'' YILDIRIM BAYEZİD Osmanlı İmparatorluğu’nun dördüncü padişahı olan ve ordusuyla savaş alanında çok hızlı hareket ettiği için “Yıldırım” ünvanına kavuşan Bayezid, İstanbul kuşatmasıyla tanınmaktadır. "Yenileceğinden korkan, daima yenilir." YAVUZ SULTAN SELİM Anadolu Türk birliğini kesin olarak sağlayan Osmanlı padişahı olarak tarih kitaplarında yerini alan Yavuz Sultan Selim, halifelik mertebesinin Osmanlı’nın eline geçmesini sağlayan siyasi liderdir. ''Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.'' MAHATMA GANDHİ Tam adı Mohandas Karamçand Gandhi olan lider, Hindistan’ın Bağımsızlık Hareketi’nin sembol ismidir. Kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direniş ve gerçek ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.

''Zayıf insanlar affetmeyi bilmezler. Affetmek, güçlülere has bir özelliktir.'' FRANKLIN DELANO ROOSEVELT Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. başkanı olup en uzun süreyle görevde kalmış olan başkanıdır. ABD halkı tarafından kısaca isminin baş harfleri olan FDR şeklinde anılır. Başkanlığa 4 kez seçilmiştir. ABD tarihinde Roosevelt'in dışında 2 kezden fazla seçilmiş olan hiçbir başkan yoktur. ''Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir.'' WINSTON CHURCHILL Sir Winston Leonard Spencer-Churchill Britanyalı politikacıdır. 1953 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Churchill, 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden onursal vatandaşlık kazanmıştır. ''Sürekli çaba göstermek potansiyelimizi açığa çıkarmanın anahtarıdır. Güç veya zeka değil...'' VLADİMİR LENİN Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin, Rus sosyalist devrimci ve politikacıdır. Aynı zamanda Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusudur. Kapitalizmin girdabına ve sonu gelmek bilmeyen sınıf çatışmalarına karşı Marx ve Engels sonrasında bilimsel sosyalizmin geliştiriciliğini yapmıştır.

''Sık sık söylenen bir yalan gerçek olur.'' MARTİN LUTHER KİNG Afrikalı-Amerikalı Baptist papaz ve Amerikan yurttaş hakları hareketi önderidir. Dünya genelinde yaygın olarak şiddet karşıtlığı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınmaktadır. 1964 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanan King, 1977 yılında eski ABD başkanı Jimmy Carter tarafından Başkanlık Özgürlük Ödülü'ne layık görülmüş ve onuruna Martin Luther King Günü kutlanmaya başlanmıştır. King’in en bilinen konuşması ise “Bir Hayalim Var’dır “Sevgiye saplanıp kalmaya karar verdim. Nefret, taşımak için çok ağır bir yük.” NELSON MANDELA Nelson Rolihlahla Mandela ya da kabile adıyla Madiba Güney Afrikalı Anti Apartheid (ayrımcılık karşıtı) aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahİ devlet başkanıdır. Yönetimi süresince Apartheid'ın mirasının dağılmasına, ırkçılığı engellemeye, fakirlik ve eşitsizliğe odaklanmıştır. "Hayattaki en büyük şeref, hiçbir zaman düşmemek değil, her düştüğünde ayağa kalkmaktır." ALİYA İZZETBEGOVİÇ Bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı olan ünlü lider tarih, felsefe ve edebiyat kitaplarına olan düşkünlüğüyle tanınmaktadır. İzzetbegoviç’in kurduğu “Müslüman Gençler Kulübü” dünya genelinde oldukça önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir.

“Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.” CENGİZ HAN Moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu kuran Cengiz Han, dünya tarihinin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğunun lideridir. Orta Asya'daki Kara Hıtay, Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı'nı ele geçirmiş, İran'daki Harzemşahlar Devleti de dahil olmak üzere birçok yeri fethetmiştir. “Benim kazanmam önemli değil, diğerlerinin hepsi kaybetmelidir.” FIDEL CASTRO Fidel Alejandro Castro Ruz, Kübalı Marksist-Leninist devrimci ve Küba Devrimi'nin önderidir. Yaşamı boyunca ve ölümünden sonra çeşitli liderler ve muhalif kesimlerce diktatör olarak da nitelendirilmiştir. ''Barışı savunmak herkesin görevidir.'' CHE GUEVARA Ernesto "Che" Guevara ya da el Che veya bilinen adıyla Che Guevara, Arjantinli Marksist-Leninist siyasetçi, Küba gerillaları ile Enternasyonalist gerillaların lideri ve sosyalist bir devrimcidir.Ölümünden sonra Guevara dünya üzerinde sosyalist devrimci hareketlerin sembolü haline gelmiştir. Guevara'nın Alberto Korda tarafından çekilen fotoğrafı "dünya üzerindeki en ünlü fotoğraf ve 20. yüzyılın sembolü" olarak nitelenmiştir.

''Gerçekçi ol, imkansızı iste.'' ADOLF HITLER Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri olan Hitler, yirminci yüzyılın en güçlü ve kötü şöhrete sahip diktatörlerinden biri olarak kabul edilmeketedir. Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk mensubu olarak gördüğü en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. “Hayat güçsüzlüğü affetmez.” SADDAM HÜSEYİN 2003 yılında ABD Başkanı George W. Bush ve Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve Saddam'ın El-Kaide ile ilişkileri olduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etmiştir. 5 Kasım 2006'da, 1982'de Duceyl'de 148 Iraklı Şiinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkum edilen Saddam, 30 Aralık 2006 tarihinde asılarak idam edilmiştir. “Ben 39 tane fırlattım, içinizde adam olan varsa 40. füzeyi fırlatsın”