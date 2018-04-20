MAGAZİN

Attila Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 22:40 | Son Güncelleme

20 Nisan 2016'da hayata veda eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu, ölümünün ikinci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı.

Attila Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

73 yaşında yaşamını kaybeden Attila Özdemiroğlu için düzenlenen anma törenine başta eşi Hepgül Hepbir Özdemiroğlu, çocukları Yaprak Özdemiroğlu, Sarp Özdemiroğlu ve Lidya Özdemiroğlu olmak üzere; Ünal Uzun, Ali Kocatepe, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Ali Rıza Türker, Ahmet Utlu ve eşi, İzzet Öz, Baha Boduroğlu, Mustafa Oğuz gibi ünlü isimler ve sevenleri katıldı.

Törende ayrıca Özdemiroğlu'na ait "Müzik insanlığın yaşamındaki ortak yegâne dildir" sözü mimar Erhan İşözen imzalı bir mezar taşı yapıldı. Münir Özkul, Barış Manço, Kemal Sunal ve Onno Tunç gibi kıymetli sanatçıların isimlerinin Kemer'deki caddelere verilmesini sağlayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Atilla Özdemiroğlu'nun da isminin bir caddeye verileceğini açıkladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Attila Özdemiroğlu Yaprak Özdemiroğlu

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Kocası öz ablası ile kaçan kadın her şeyi canlı yayında itiraf etti!

Kocası öz ablası ile kaçan kadın her şeyi canlı yayında itiraf etti!

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi

Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi

Gökhan Türkmen: Çok da camianın adamı değilim

Gökhan Türkmen: Çok da camianın adamı değilim

Müjde Ar'dan Şahsiyet dizisinde silahlı sahne!

Müjde Ar'dan Şahsiyet dizisinde silahlı sahne!

Bülent Ersoy : ‘Ajda Pekkan yegane stardır’

Bülent Ersoy : ‘Ajda Pekkan yegane stardır’

Engin Günaydın ile Dilan Çiçek Deniz baba kız oldu!

Engin Günaydın ile Dilan Çiçek Deniz baba kız oldu!

Seda Sayan'ın programında salatalık izdihamı!

Seda Sayan'ın programında salatalık izdihamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.