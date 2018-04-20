Attila Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

73 yaşında yaşamını kaybeden Attila Özdemiroğlu için düzenlenen anma törenine başta eşi Hepgül Hepbir Özdemiroğlu, çocukları Yaprak Özdemiroğlu, Sarp Özdemiroğlu ve Lidya Özdemiroğlu olmak üzere; Ünal Uzun, Ali Kocatepe, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Ali Rıza Türker, Ahmet Utlu ve eşi, İzzet Öz, Baha Boduroğlu, Mustafa Oğuz gibi ünlü isimler ve sevenleri katıldı.

Törende ayrıca Özdemiroğlu'na ait "Müzik insanlığın yaşamındaki ortak yegâne dildir" sözü mimar Erhan İşözen imzalı bir mezar taşı yapıldı. Münir Özkul, Barış Manço, Kemal Sunal ve Onno Tunç gibi kıymetli sanatçıların isimlerinin Kemer'deki caddelere verilmesini sağlayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Atilla Özdemiroğlu'nun da isminin bir caddeye verileceğini açıkladı.