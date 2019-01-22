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Atv'de ilginç anlar! 'Bu hanımefendi konulu filmlerde oynuyor'

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YAŞAM  | 22.01.2019 18:54 | Son Güncelleme

ATV'de Melih Altınok’un sunumuyla ekrana gelen ‘Son Durak’ programında ilginç anlar yaşandı. Melih Altınok'un sahte tweeti, haberine konu etmesi tepki çekti.

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 10 yıl önceki ve 10 yıl sonraki fotoğrafların paylaşıldığı #10yearchallenge akımına, Türkiye'de başörtülerini açma kararı alan kadınlar da katıldı.

Çoğunlukla #10YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor.

Atv’den Melih Altınok da konuyu “Son Durak” isimli programına taşıdı ancak gazetecinin programında gösterdiği ‘troll’ bir tweet sosyal medyada gündem oldu.

Bu tweette Lübnan asıllı porno yıldızı Mia Khalifa görülüyor.

Altınok, Khalifa’nın “konulu filmlerde oynadığını” söylerken gazetecinin bu sahte tweeti, haberine konu etmesi sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ATV son durak Melih Altınok

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