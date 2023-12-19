ATV'den flaş final kararı! Reytinglere yenik düştü

Ekranlarıny eni dizisi Altın Kafes için alınan karar dizinin hayranlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin iş insanı Onur Beyoğlu'yla öğretmen Zeynep'in hikayesi anlatan dizisi Altın Kafes erken final kararı aldı. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi ve yerine gelecek dizi belli oldu.

ATV'DEN FLAŞ FİNAL KARARI

Yeni dizi yapımlarını pazar akşamları yayınlayan ATV yeni dizisi Altın Kafes için final kararı aldı.

Atv’nin Altın Kafes dizisinin ömrü çok kısa sürdü. Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç’ı (Ayhan) buluşturan ARC Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyordu.

ATV dizinin yayın gününe sırada beklettiği diğer dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ı yayınlama kararı aldı ve 31 Aralık’ta yılın son günü diziyi ekrana getireceğini duyurdu.

FİNAL TARİHİ

İlk bölümünden itibaren beklentiyi karşılamayan Altın Kafes'in 5. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.





