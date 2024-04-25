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Atv'den şaşırtan final kararı! Tarih belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 09:18
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Atv ekranlarında cuma akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi için final kararı verildi. Daha önce final tarihi ertelenen dizinin ekrana veda edeceği tarih belli oldu.

Atv'den şaşırtan final kararı! Tarih belli oldu

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları dizisi için final kararı verildi.

Geçen aylarda dizi için final kararı alınmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti.

ateş kuşları

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı bugün alındı.

ateş kuşları 2

TARİH BELLİ OLDU

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıktı.. “Ateş Kuşları” dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
atv Ateş Kuşları Alişan ele
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