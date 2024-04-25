Atv'den şaşırtan final kararı! Tarih belli oldu

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları dizisi için final kararı verildi.

Geçen aylarda dizi için final kararı alınmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı bugün alındı.

TARİH BELLİ OLDU

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıktı.. “Ateş Kuşları” dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanacak.